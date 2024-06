Avec iOS 18, Siri peut changer de nom !

iOS 18 permet d'activer Siri avec une autre requête

En effet, sur les enceintes connectées compatibles avec Alexa, il est possible de choisir le mot d'activation parmi trois propositions (Alexa, Echo ou Amazon). Cela permet par exemple de placer plusieurs enceintes dans des pièces assez proches, sans que la requête ne déclenche l'ensemble des appareils (c'est aussi pratique si vous avez un Alexandre ou une Alexandra dans votre famille).En effet, pour activer Siri avec un autre nom ou une autre phrase,A partir de là,. Attention toutefois, il y a quelques limitations à connaître. Avec ce nouveau nom,(alors qu'avecou, vous pouvez enchainer votre demande directement après le mot d'activation).De même,, et non sur l'ensemble des appareils sur lesquels Siri est accessible, comme les HomePod ou l'Apple Watch. Notons enfin queSi cette nouvelle fonction permettra donc bien de déclencher Siri sans prononcer son nom,Sur les appareils Amazon, le changement est plus simple à mettre en place et remplace totalement le mot d'activation précédent (l'enceinte ne réagira pas avec le mot Alexa si vous avez opté pour le mot d'activation Echo). Si Apple se distingue en laissant totalement libre le choix du mot ou de la phrase d'activation (contre seulement 3 possibilités chez Amazon), il pourrait être intéressant que Cupertino offre également des alternatives pour Siri.Cette éventuelle option pourrait s'avérer pratique dans certains cas,comme Cyril pour n'en citer qu'un.