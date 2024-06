Les fonctionnalités d'IA d'Apple vont se faire attendre

Peu de nouveautés pour les versions finales

aperçus

Un calendrier échelonné

Même si iOS 18 arrivera comme d'habitude à l'automne,, fin 2024 voire début 2025. Même celles qui seront incluses avec la version initiale seront davantage desD'après Mark Gurman, de nombreuses options d'Apple Intelligence ne seront même. Comme indiqué lors du keynote d'ouverture de la WWDC, ces dernières seront limitées à l'anglais au début.La première vague de déploiement devraient comprendre les certaines options IA de Messages (comme les Genmojis), les outils d'amélioration de l'écriture, les Notes Mathématiques. Dans un second temps, arriveraient les améliorations de Mail, Maison ou visionOS.Le bot conversationnel reposera sur(dans sa version gratuite, mais il se pourrait qu'il y ait quelques limitations). Ainsi Siri demandera l'autorisation de partager vos photos, PDF, mails, notes avec ChatGPT. Notons que ChatGPT ne sera pas disponible à la sortie d'iOS 18 (donc en septembre avec les iPhone 16), mais un peu plus tard dans l'année.De plus,. Pour rappel, les fonctions IA tourneront en local sur les appareils, mais la firme aura recours à un système sécurisé dénommé: Apple Intelligence peut élargir ses calculs sur d'autres serveurs, tout en protégeant vos données sur des serveurs Apple Silicon. Pour autant, les données ne seront pas stockées sur les serveurs, ni transmises ou lues par des tiers. Ces machines seront accessibles à des tiers pour des audits.