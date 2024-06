Déjà la fin pour le service bancaire "Apple Pay Later"

Clap de fin

Présenté à la WWDC de 2022 avec iOS 16, ce service bancaire d'Apple n'aura pas rencontré le succès escompté.(où il était seulement disponible ). Toutefois, les personnes ayant des prêts existants pourront continuer à les rembourser et à les gérer via l'application Wallet.Dans une déclaration à, Cupertino précise :Pour rappel, il s'agit d'une sorte. Elle permettra en effet aux clients éligibles de payer un achat effectué avec Apple Pay en quatre versements égaux sur six semaines, sans intérêts ni frais à payer. La fonctionnalité est directement intégrée à l'application Cartes d'Apple sur l'iPhone.Ce lancement s'était fait en plusieurs étapes. Dans un premier temps,avant d'êtreMais il aurait peu probable que ce service puisse être autorisé à s'installer en nos contrées, au regard de la législation bancaire et des établissements financiers.