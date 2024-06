Quelles nouveautés à venir pour iOS 18 ?

Arrivée timide du RCS !

Dans l'app, un nouveau bouton a fait son apparition, indiquant. Ce dernier a vocation à remplacer. Pour le moment, il n'est pas encore fonctionnel et n'apparaît que pour les utilisateurs américains qui ont un opérateur compatible (soit T-Mobile, Verizon et AT&T).Le protocole RCS permettra d', avec des images et des vidéos de bien meilleure qualité, des accusés de lecture, un indicateur de saisie, ou encore la prise en charge de Tapback (les réactions par émojis).Parmi les changements graphiques,sur l'écran d'accueil se dote d'un mode sombre, qui change la couleur d'arrière-plan de l'application. Unpeut être utilisé en mode automatique, ce dernier ombrant votre fond d'écran d'une teinte plus sombre avec le dark mode. D'autres icônes ont également été travaillées au niveau du design en mode sombre. Notons que la bascule mode sombre / mode clair est assez buggée : il faut parfois redémarrer pour que le changement intervienne..Mais ce dernier ne semble pas encore fonctionnel. Les cartes connectées s'intègrent à l'application Wallet pour afficher le solde total de la carte et l'historique des transactions.Dans Mot de passe,. Ce dernier sert à ouvrir une fenêtre pour générer un nouveau password robuste.Apple a enfin amélioré le retour haptique du bouton d'alimentationPour cette version,. Lorsqu'il est associé à un Mac sous macOS Sequoia bêta 2, iOS 18 bêta 2 prend donc en charge la fonction de recopie de l'iPhone sur le Mac. Cette dernière permet de contrôler son smartphone via son ordinateur.La fonction peut ensuite être activée en cliquant sur la nouvelle icône dédiée dans l'app Réglages de l'iPhone > Général > AirPlay et Continuité > recopie de l'iPhone. Sur le Mac, il suffira de lancer l'app iPhone Mirroring, pour ouvrir et utiliser des applications, de gérer les notifications, et plus encore, tout cela pendant que votre iPhone est verrouillé.