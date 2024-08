L’IA d’Apple sera disponible à l’automne et en Europe (mais dans un seul cas !)

Apple, l’IA et le DMA

Apple Intelligence n’est pas disponible actuellement en Chine

Apple Intelligence n’est pas disponible actuellement dans l’Union européenne et en Chine

Petit rappel

Apple Intelligence est gratuit pour les utilisateurs et sera disponible cet automne en version bêta dans iOS 18, iPadOS 18 et macOS Sequoia en anglais (États-Unis). Certaines fonctionnalités, plateformes logicielles et langues supplémentaires seront disponibles dans le courant de l’année prochaine. Apple Intelligence sera disponible sur iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max ainsi que sur les iPad et Mac équipés d’une puce M1 (ou modèle ultérieur), avec la langue de Siri et celle de l’appareil réglées sur l’anglais (États‑Unis)

Nous sommes inquiets du fait que les obligations d’interopérabilité du DMA nous amènent à compromettre la sécurité de nos produits

Dans les petites notes de téléchargement, il est en effet écrit sur celles de macOS 15.1,, tandis que sur iOS 18.1 et iPadOS 18.1, il est mentionné :. Et cette différence est de taille.En pratique, il a été très facile de contourner la non disponibilité des fonctions d’Apple Intelligence avec la bêta de macOS 15.1 (simplement en changeant de langues et de régions) mais rien à faire avec iOS 18.1 et iPadOS 18.1.Pour comprendre cette situation,En effet, le système de l’iPhone (et dans un très proche avenir celui de l’iPad) est considéré comme un, car il est utilisé par plus de 45 millions de personnes en Europe, ce qui n’est pas le cas du Mac.Pour rappel,. La firme a annoncé la suspension momentanée des fonctions Recopie d'iPhone, partage d'écran SharePlay et Apple Intelligence, et ce, pour des raisons de non-conformité avec le DMA pour la première, avec les lois locales pour la seconde.Fin juin, Apple avait annoncé jusqu’à nouvel ordre du déploiement de son IA,, sur le Vieux Continent. D'après Cupertino, il existerait des. Aussi, mais aussi de s'exposer à une éventuelle sanction. En pratique, la firme craint que les nouvelles obligations européennes (obligation d'ouvrir certains services) ne créent des portes d'entrées pouvant être exploitées par des personnes malveillantes.