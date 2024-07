Apple Intelligence et iOS 18.1 : quelles sont les nouveautés sur iPhone ?

Des fonctions bridées selon les pays

Hier soir, Cupertino déployait des versions bêtas en deux temps . Tout d'abord, il fallait les télécharger, puis s'inscrirepour bénéficier des fonctions IA.Et pour cela, il fallait répondre à: avoir un appareil compatible (un iPhone 15 Pro ou un iPhone 15 Pro Max, un Mac / un iPhone dotés a minima d'une puce M1), modifier certains de ses réglages pour se localiser aux Etats-Unis. Pour cela, il faudra se rendre dans l'application Réglages / Réglages Système : Région/Pays, langue du système et langue d'Apple Intelligence/Siri)A partir de là, toujours dans l'application Réglages Système / Réglages, on trouve un nouveau champ dénommé Apple Intelligence / Siri avecqu'il faudra cliquer. Après quelques étapes (dont le recueil du consentement), vous devriez accéder à l'entièreté de la mise à jour.Cette bêta propose les, qui vont permettre de relire n'importe quel texte pour déceler les fautes d'orthographe et de grammaire, y compris le choix des mots et la structure de la phrase. On peut accepter toutes les suggestions en une seule fois ou les faire défiler une par une avec des explications.mais aussi créer un paragraphe, trouver des points clés, faire une liste ou de créer un tableau. Notons que la fonction résumé est notamment disponible dans Mail et Messages (iPhone, iPad ou Mac)., mais n'attendez pas la version 2.0, qui arrivera a priori au printemps prochain. Unapparait tout autour de l'écran lorsque Siri est activé et qui va réagir au son de la voix (avec des pulsations différentes). Sur Mac, la fenêtre Siri peut être placée n'importe où. Au niveau des réponses,, notamment au niveau du contexte de la demande ou si on hésite dans la question (Siri pourrait même comprendre si on bafouille !)Au niveau de Mail et Messages, on trouve des petites nouveautés sympas comme(le résumé apparait dans la liste de réception). Mail fait d'abord apparaître les messages importants en les affichant en haut de votre boîte de réception., avec différentes options en fonction du contexte (par rapport à ce qui se trouve dans l'e-mail). Enfin,s'affichera sur l'écran de verrouillage, très pratique pour prendre connaissance d'un e-mail sans avoir à ouvrir l'application,. Apple Intelligence va choisir les meilleures photos / vidéo et les organiser selon un petit scénario logique.avec la possibilité de décrire simplement l'objet de sa quête :Les appels téléphoniques enregistrés sont stockés dans l'application Notes, où vous pouvez taper pour afficher une transcription et obtenir un résumé généré à partir de cette transcription.La fonction prend un tout autre intérêt avec les appels téléphoniques. Ainsi lorsqu’un enregistrement est déclenché au cours d’un appel, les participants en sont(n'oublions pas qu'il n'est normalement pas possible d'enregistrer une personne à son insu).. A la fin de l'appel, Apple Intelligence va générer, afin que vous puissiez revenir sur ce qui était important en un coup d'œil. Cette fonction -vraiment très pratique dans les millieux professionnels, même si un peu intrusive- se trouve dans certains logiciels de visioconférence via des services supplémentaires payants comme sur Teams.