Sous le feu des critiques, la nouvelle app Photos d'iOS 18 perd son carousel !

La nouvelle app Photos d'iOS 18 perd son carousel

- la disparition des onglets

- un nouvel carousel de navigation

- un système de sélection complexe pour partager les images

- une page unique de navigation

Pourquoi faire disparaitre les onglets ?

L'avis de Mac4Ever

Il faut dire qu'Apple a, dont personne ne semblait pourtant se plaindre. L'accès aux contenus, voulu plus simple, s'est finalement révélé plus compliqué.. Manifestement, nous n'étions pas les seuls, et Apple semble avoir entendu les retours d'utilisateurs.Sous le feu des critiques depuis la première beta,Assez rapidement,, qui ne disparait plus lorsqu'on remonte en haut de l'écran. Si vous partagiez des photos régulièrement, ce système vous rendait chèvre !Ce soir,. Ce système permettait de naviger entre les photos, les vidéos, les albums partagés, les souvenirs, les voyages... Bref, un carousel fourre-tout qui n'avait pas tellement de sens, car il était difficile de s'y repérer et qui faisait doublon avec le reste de la page.Apple a en effet, collections épinglées, les souvenirs, les photos recommandées... On se croirait sur un mauvais Facebook !(vidéos, selfies, live photos, portraits...), ainsi que les images masquées, supprimées récemment, les doublons ou encore les fichiers reçus...Mystère. Sur les petits iPhone, les onglets prennent effectivement un peu trop de place fixe sur le bas de l'écran, mais il est toujours possible de les faire disparaitre pendant le défilement par exemple.A l'inverse,, tout comme iMovie ou encore Garageband, qui commence à manquer de nouveautés. iTunes/Apple Music n'est guère plus convaincant, les interfaces sont poussives et beaucoup moins sympas qu'avant., ce qui pousse le marketing et les développeurs à vouloir tout réinventer ou à chercher des nouveautés à tout prix.