Quand arrivera la version payante d'Apple Intelligence ?

Pour quel prix ?

Apple pourrait facturer entre 10 $ et 20 $ pour Apple Intelligence, potentiellement dans le cadre d'Apple One, pour des fonctionnalités d'IA plus haut de gamme

nombreux précédents avec ses utilisateurs selon lesquels ils doivent payer pour plus de services haut de gamme

il ne peut être exclu qu'Apple puisse choisir de facturer des fonctionnalités plus avancées au sein de son offre Apple Intelligence

Dans les prochaines fonctionnalités d'Apple Intelligence,Apple n'a pas indiqué quand les premières fonctionnalités d'Apple Intelligence arriveront, ces dernières ont été dévoilées avec iOS 18.1 / iPadOS 18.1 et macOS 15.1 qui sortiront à l'automne. Aussi certaines des fonctionnalités de l'IA seront ajoutées aux futures mises à jour réparties à la fin de 2024 et au début de 2025.La question avait surgi au tout début du mois de juillet. D'après Mark Gurman, Cupertino serait en train depour certaines de ses fonctionnalités d'intelligence artificielle . Elle adopterait une(à savoir un tout petit accès gratuit et le reste payant avec une possible intégration à Apple One ?).Cette option permettrait à Apple de(ce qu'elle a commencé à faire pour les Mac et les iPad sans parler de l'Apple TV ou des HomePod) et de booster encore un peu plus ses services.Le premier ensemble de fonctionnalités d'Apple Intelligence comprend les fonctions de SmartReply dans des programmes tels que Mail et Messages, un assistant Siri amélioré, ou encore des générateurs d'images.Si le journaliste évoque, d'autres sont allés beaucoup plus loin dans la réflexion, affirmant qu'. Bien sûr, en plus de tout le reste !Neil Shah, de, a déclaré pour sa part que l'investissement dans l'IA est coûteux et qu'Apple souhaiteraQuant à lui, Ben Wood, chef de la recherche chez, la position est plus simple :. Pour lui, la firme a déjà créé de. Il se montre toutefois plusmesuré :