iPhone 16 : ces nouveautés attendues qui n'arriveront pas

Les nouveautés qui n'arriveront pas

Caméra invisible et recharge ultra-rapide

Une véritable étanchéité

Le retour d’un modèle Mini

À droite, le regretté iPhone Mini

Mini

macOS sur iPhone : un mode DeX à la sauce Apple ?

Un iPhone pliant

L’absence européenne d’Apple Intelligence et de l’iPhone Mirroring

Des couleurs plus fun pour les modèles Pro

Une stratégie d’innovation plus prudente pour Apple ?

Image @ Vanity Fair - NORMAN JEAN ROY.

De vraies nouveautés ces dernières années

Et vous, vous voulez quoi ?

Si vous lisez tous nos articles (et vous avez bien raison), vous connaissez déjà les innovations attendues pour l'iPhone 16. Pour changer, voici un petit aperçu desvraiment, sauf surprise de dernière minute.Parmi les innovations les plus espérées par certains, figure la caméra invisible sous l’écran. Si certains smartphones Android ont déjà tenté d’intégrer cette technologie, Apple ne semble pas prêt à franchir le pas., encore trop complexe à intégrer sous l’écran. Apple continuera donc de miser sur la Dynamic Island , une solution certes agréable, mais qui donne parfois l’impression d'un cache misère.Alors que certains modèles Android offrent des, l’iPhone 16 pourrait simplement voir sa vitesse de recharge passer à 40 W . C’est une amélioration, certes, mais encore loin des standards proposés par la concurrence.Malgré des avancées constantes en matière de résistance à l’eau, il ne faut toujours pas s’attendre à une étanchéité totale avec l’iPhone 16. On vous conseille toujours de souscrire à Apple Care+ si vous avez tendance à faire desLes adeptes des petits formats risquent d’être déçus :par Apple, au profit des écrans toujours plus grands (encore cette année pour les modèles Pro). Rien n’indique un retour à court terme d'un modèle compact chez Apple.Un iPhone qui ferait également office de mini-ordinateur à la manière du mode DeX de Samsung ? L’idée est plus que séduisante. Pourtant, il est. L’écosystème d’Apple est conçu pour que chaque appareil ait son rôle distinct, même si les frontières entre iPad et MacBook se sont considérablement réduites ces dernières années.L’iPhone pliant ne sera pas non plus dévoilé cette année. Alors que des fabricants comme Samsung et Huawei proposent déjà des, Apple préfère prendre son temps. Cette technologie ne devrait pas voir le jour avant 2026. Patience, donc.Autre déception pour les utilisateurs européens : l’absence d’ Apple Intelligence . Cette absence pèsera forcément sur l’expérience utilisateur européen, générant une certaine frustration. Là encore, il faudra attendre, peut-être un an, à moins qu’Apple ne trouve un terrain d’entente avec l’Europe pour lever cette restriction, incomprise par beaucoup.Même scénario pour l’, cette fonctionnalité tant attendue qui permettrait de transformer votre iPhone en interface secondaire sur votre Mac. Encore une fois, la patience sera de rigueur.Côté design, bien que les modèles standards de l’iPhone se déclinent dans une variété de couleurs,. Ceux qui espèrent des couleurs plus vives (c'est mon cas) devront se contenter des classiques gris, noir, blanc, et peut-être une nuance dorée-cuivrée , mais rien de très amusant.Depuis plusieurs années, Apple semble adopter une approche prudente en matière d’innovation. L’entreprise semble s’appuyer sur ses acquis, préférantCette stratégie, probablement influencée par Tim Cook, met l’accent sur l’optimisation et la stabilité. Bien que cela garantisse des produits fiables, cela signifie aussi. Les jours où Apple révolutionnait le marché à chaque lancement semblent désormais derrière nous.Certains estiment que l’audace d’Apple s’est concentrée sur le Vision Pro, un produit finalement assez niche et peu pertinent pour le grand public.Malgré ces absences,. L’arrivée de l’USB-C, de l’écran toujours allumé et des widgets sur la page d’accueil montre qu’Apple écoute progressivement les attentes des utilisateurs (et des autorités européennes). L’iPhone reste une valeur sûre, mais pour ceux qui espèrent des révolutions majeures,En attendant la Keynote, ne vous attendez donc pas à de grandes surprises ( même en dehors de l'iPhone ), mais plutôt à des améliorations subtiles qui font de l'iPhone un must have.Et puis vous tiens,? Dites-le nous en commentaire, et on transfèrera toutes vos requêtes à Tim !