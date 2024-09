Apple va-t-elle arrêter ses accessoires FineWoven après un an d'existence ?

clap de fin ?

Goodbye Leather

Les bords se décollent, le tissu est rayé comme un vieux CD, et il brunit comme une banane pourrie

Il y a quelques mois le et collectionneur Kosutami affirmait donc sur X qu'. Ce weekend, Mark Gurman semblait également de cet avis. Cette situation trouverait écho aujourd'hui dans certains Apple Store américains où les coques de la gamme sont en rupture de stock. Ce qui n'est pas encore le cas en Europe où on peut les trouver un peu partout (mais peut-être qu'elles ne trouvent pas preneur...). Malheureusement En effet, Ainsi, de nombreux utilisateurs ont fait part de leur mécontentement dès le premier jour. A la rédac, on compte pourtant des fans Beaucoup soulignaient une moindre qualité de ces nouveaux accessoires affichant de. Les modèles de présentation -tripotés par de nombreuses mains- s'affichaient sur le net, montrant de nombreuses traces et griffures. Pas très encourageant pour un achat à 69 euros ! Dans cette situation Apple s'est montrée plutôt discrète face à la remontée des critiques, se contentant de mettre à jour ses guides d'entretien ou d'expliquer que cela constituait l'usure normale du produit. Car qu'elle a définitivement abandonné, mais se concentrerait sur un nouveau composant, plus solide et toujours dans une vision premium. Pour rappel, le problème avait rapidement trouvé un écho dévaforable dans la presse. Certains journalistes techs ont fait part de leur déception face à l'accessoire. Mais, presque six mois après leur sortie,. Ainsi, Joanna Stern du a ouvert la danse, se plaignant sur X (ex-Twitter) de l'état de sa coque :