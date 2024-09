iOS 18 en approche ! Les développeurs peuvent soumettre leurs apps et mises à jour

Plus que cinq jours !

• iOS 18 : 16 septembre

• iPadOS 18 : 16 septembre

• macOS 15 : 16 septembre

• watchOS 11 : la semaine prochaine

Pour les développeurs, il conviendra de télécharger la RC de Xcode 16 à partir du site Web d'Apple Developer pour soumettre des applications compatibles avec iOS 18 à l'App Store. Pour rappel, iOS 18 apporte plusieurs nouvelles API, y compris la prise en charge des outils Apple Intelligence, des raccourcis du centre de contrôle et de l'écran de verrouillage, et bien sûr, des icônes sombres sur l'écran d'accueil.Dans la foulée de la keynote,) d' iOS 18 , iPadOS 18, watchOS 11, tvOS 18, visionOS 2 et macOS Sequoia aux développeurs inscrits -même ceux ne disposant que d'un compte gratuit- et aux bêtatesteurs.. Ces dernières devraient en effet être publiées la semaine prochaine ! D'ailleurs, Apple annonce les dates officielles de lancement :