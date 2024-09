D'après Apple, les iPhone 16 seraient 50% plus résistants 

Une résistance accrue

Lumière sur le futur

de 50 % de plus que la première génération

deux fois plus solide que pour tout autre smartphone

L’iPhone 16 est doté d’un boîtier robuste en aluminium de qualité aérospatiale et d’un dos en verre teinté dans la masse aussi solide qu’élégant. Le Ceramic Shield dernière génération est un matériau deux fois plus résistant que le verre de n’importe quel smartphone. Et comme le nouveau design intérieur dissipe plus efficacement la chaleur, vous profitez de meilleures performances globales, notamment pour le gaming.(Site web d'Apple)

L’iPhone 16 Pro est résis­tant aux éclabous­sures, à l’eau et à la poussière. Il est égale­ment doté d’une face avant Ceramic Shield dernière géné­ration, deux fois plus solide que le verre ou le verre céramique de n’importe quel smart­phone. La résistance à l’état pur. (Site web d'Apple)

Un brin d'histoire

Pour cette année, l'iPhone 16, l'iPhone 16 Plus, l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max sont tous les quatre dotés d'une. Pour rappel, il s'agit d’un composant hybride en verre et en céramique qui protège l'écran de l'iPhone.Sur son site web mais également lors de la keynote. Néanmoins on ne sait pas vraiment comment la firme raisonne, si elle s'est concentrée davantage sur la protection contre les chutes ou bien contre les rayures.. A l'époque, ce dernier avait été développé en partenariat avec Corning (qui fabrique le Gorilla Glass utilisé par des firmes concurrentes comme Samsung, y compris l'Armor Gorilla du Galaxy S24 Ultra). Apparemment ce nouveau composé semble être une exclusivité Apple.Bref, il ne reste plus qu'à attendre les crashtests, les crushtests et autres tests avec des objets pointus, contendants ou bien lourds pour se faire peur.