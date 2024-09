iPhone 16 : on connaît les capacités des batteries

Une autonomie en hausse pour tous les iPhone 16

• ‌iPhone 16‌ - 3,561 mAh, + 6,3%

•‌ iPhone 16‌ Plus - 4,674 mAh, + 6,6%

• iPhone 16 Pro - 3,582 mAh, + 9,4%

•‌ iPhone 16 Pro‌ Max - 4,685 mAh, + 6%

• iPhone 16 - 22 heures de lecture vidéo, 18 heures de streaming vidéo, 80 heures d'audio (estimation non confirmée 3 561 mAh)

• iPhone 16 Plus - 27 heures de lecture vidéo, 24 heures de streaming vidéo, 100 heures de lecture audio (estimation non confirmée 4 006 mAh)

• iPhone 16 Pro - 27 heures de lecture vidéo, 22 heures de streaming vidéo, 85 heures audio (estimation non confirmée 3 577 mAh)

• iPhone 16 Pro Max - 33 heures de lecture vidéo, 29 heures de vidéo en streaming, 105 heures de son (estimation non confirmée 4 676 mAh)

iPhone 15 - 20 heures de lecture vidéo, 16 heures de streaming vidéo, 80 heures audio.

iPhone 15 Plus - 26 heures de lecture vidéo, 20 heures de streaming vidéo, 100 heures d'audio.

iPhone 15 Pro - 23 heures de lecture vidéo, 20 heures de streaming vidéo, 75 heures audio.

iPhone 15 Pro Max - 29 heures de lecture vidéo, 25 heures de streaming vidéo, 95 heures audio.

Et la charge ?

En résumé :



• Charge sans fil MagSafe jusqu'à 25 W avec un adaptateur de 30 W ou plus

• Charge sans fil Qi2 jusqu'à 15W

• Charge sans fil Qi jusqu'à 7,5 W

• Charge filaire : jusqu'à 50 % de charge en 30 minutes environ (avec un adaptateur de 20 W ou plus associé à un câble de charge USB-C, ou un adaptateur de 30 W ou supérieur associé à un chargeur MagSafe)

On connait désormais, et ce, grâce à une publication réglementaire au Brésil (au), ce qui confirme au passage la production de modèles d'iPhone 16 sur place, comme nous l'avions évoqué ce matin.D'après le site Web d'Apple,, avec des augmentations toutefois plus significatives pour l'iPhone 16 et l'iPhone 16 Pro Max.A titre de comparaison, voici les données fournies par Apple l'année dernière concernant la gamme précédente :avec l'un des nouveaux chargeurs MagSafe d'Apple et un adaptateur secteur de 30 W ou plus. C'est la première fois que la charge rapide est disponible lors de la charge sans fil, et les utilisateurs d'iPhone 16 peuvent s'attendre à une charge de 50 % en 30 minutes.En revanche,est également prise en charge, mais elle est limitée à 15 W, ce qui revient au même que la charge MagSafe de génération précédente.