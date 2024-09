Quelles nouveautés pour la bêta 5 d’iOS 18.1 ?

Amélioration du bouton photo des iPhone 16

Nouveauté -assez mal aimée- de la gamme iPhone 16,. Celle-ci permet de basculer entre la caméra arrière et celle à l'avant pour les selfies.Pour cela, Apple a ajouté encore une option, qui est disponible dans l'application de l'appareil photo > faire sortir le menu via Camera Control > appuyer deux fois pour accéder au menu Appareils photo > le balayer sur la gauche pour trouver l'option.Pour rappel,permet d'ouvrir en un seul clic l'Appareil Photo, d'accéder aux réglages courants de l'application, et de prendre une photo ou encore d'enregistrer une vidéo en un temps record. Néanmoins, certains membres à la rédac' le trouvent très mal pensé malgré plusieurs jours d'utilisation : son positionnement, son manque de sensibilité et sa lenteur semblent davantage les rebuter.Actuellement, la firme proposer quatre outils : mode Avion, partage de connexion, données cellulaires et bluetooth. Il est désormais possible de rajouter deux autres options : Wi-Fi et VPN.Pour modifier les petites icônes qui s'y trouvent, il suffit de faire un appui prolongé sur l'écran de contrôle, de sélectionner l'optionen bas de l'écran et de faire défiler les panneaux.Apple en a profité pour rajouter un nouveau boutonApple rajoute: Telenet (Belgique), Proximus (Belgique), BASE (Belgique), TracFone (USA) et C Spire (USA).Pour rappel, en France,, Orange, Bouygues Telecom et Free étant encore en phase de déploiement. Pour vérifier l’ activation du RCS , il suffit de se rendre dans l'app Réglages > Messages > sous la section Service SMS, et de vérifier l’optionBien évidement,, à commencer par iOS 18 (la liste est longue, Apple a répertorié près de 250 nouvelles fonctions plus ou moins importantes).Le système de l'iPad fait également peau neuve avec l'arrivée de(enfin) à coupler avec les Notes mathématiques, de nouvelles fonctions pour l'app Notes, de nombreuses personnalisation possibles avec un Centre de contrôle. L'application Photo a été revue !Du côté de macOS Sequoia (Réglages système > Mise à jour logicielle), vous trouverez la nouvelle application Mots de passe , les Notes mathématiques, des applications natives (Safari, Mail...) plus réactives, la possibilité de ranger vos fenêtres en mosaïque, des nouveautés du côté de Plans et de Météo...