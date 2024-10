iOS 18.1 avec l'IA d'Apple sortira le 28 octobre... Est-ce trop tard ?

iOS 18.1 à la fin du mois !

assurer un déploiement en douceur

préparer ses serveurs cloud d'IA à l'augmentation du trafic

nettoyage

Une IA à deux vitesses ?

Le mois d'octobre sera décidément bien chargé pour Apple. Dans sa dernière newsletter, Mark Gurman annonce l. Apparemment, la date de sortie arriverait quelques jours plus tard que prévu car Apple aurait décidé de prendre plus de temps pouretAu menu, on trouveraity compris une meilleure compréhension des demandes, les premiers outils d'écriture, les fonctions de/ les réponses suggérées pour Messages, Mail et d'autres applications, un(qui peut supprimer des personnes ou des objets indésirables des photos et utiliser l'IA générative pour remplir l'arrière-plan), la possibilité dedans Photos via un prompt succinct, l'enregistrement et la transcription des appels téléphoniques, mais aussi un nouveau mode de mise au point.Les autres fonctions seraient publiées un peu tous les deux mois . Image Playground, les Genmojis, ChatGPT arrivaient avec iOS 18.2 en décembre. Le très attendu Siri intelligent viendrait normalement en mars avec iOS 18.4 qui devrait être terminé en interne début février.Pour rappel,. Tout d'abord seuls certains modèles seront compatibles : les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max, la gamme des iPhone 16 et tout iPad doté d'une puce M1 ! Ensuite après deux petits mois d'une bêta restreinte, ces fonctions ne pourront être utilisées que par les résidents des Etats-Unis.d'autant que Cupertino a carrément suspendu le déploiement de son IA en Europe et en Chine, pour cause de soucis législatifs. Faut-il remercier le DMA ? A moins que cela ne soit qu'une mesure de représailles ou une excuse.D'un côté,(il est vrai qu'à force, l'Europe est perçu comme le parent pauvre de l'IA). La firme californienne a également refusé dernièrement de signer l' AI Act Mais de l'autre côté, ne s'agirait-il pas de l'excuse parfaite ? Pour installer et tester les versions bêtas, nous avons du ruser en modifiant les paramètres de nos appareils (voir la procédure ici )., les fonctions restent assez basiques pour le moment, ressemblant à ce qui se fait déjà ailleurs et depuis plusieurs mois. Pas de grande nouveauté, pas de disponibilité immédiate. Serait-ce là une mauvaise décision d'Apple sacrifiant au passage l'iPhone 16 , dont les ventes -censées être boostée par l'IA- ne décollent pas vraiment.