App Store : de nouvelles règles de transparence pour les développeurs européens

Transparence et traçabilité

trader

tous les commerçants qui distribuent des applications numériques

Comment cela va fonctionner ?

Petit rappel

Désormais,. Ces ajouts leur seront nécessaires pour obtenir le statut deet distribuer des applications via l’App Store dans les pays membres de l’Union européenne.Notons que ce changement ne provient pas d'une décision de Cupertino, mais plutôt d'une. Ce texte modifie les règles applicables aux plateformes en ligne, ses articles 30 et 31 posant uneAinsi, il est désormais exigé que les plateformes vérifient et affichent les coordonnées de. Une règle qui s'applique aussi à l'App Store.En pratique, les développeurs sont tenus de fournir leurs données, et ce, afin de soumettre de nouvelles applications ou mises à jour à l'App Store. A défaut, ils ne pourront plus le faire. En outre, Apple précise que ceux qui ne se conformeront pas aux nouvelles normes d'ici leverront leurs applications retirées de l'App Store dans l'UE.Cela comprend non seulement lesdes ventes de l'App Store, mais aussi. Autrement dit, seuls les développeurs qui distribuent des applications totalement gratuites et sans aucune publicité en seront exemptés.Parmi les nouvelles obligations, les plateformes devront, c’est-à-dire précis, si le fil d'actualité est chronologique ou présenté selon un algorithme, et surtout proposer un choix aux utilisateurs.Elles devront(avec l'interdiction de la publicité ciblée pour tous les moins de 18 ans), à savoir être en mesure d’expliquer pourquoi certaines publicités sont mises en avant et renforcer le consentement concernant le partage de leurs données à des fins publicitaires.Le DSA impose(notamment les vendeurs tiers sur Amazon) en imposant la communication de coordonnées précises (numéro de tel et email) pour s’enregistrer en tant que vendeur et ainsi diminuer le nombre d’arnaques.Les utilisateurs pourront désormais plus facilement signaler des contenus, et ce, directement depuis la plateforme. En cas de bannissement ou de suppression de contenu, les utilisateurs devront pouvoir obtenir des informations sur cette décision.