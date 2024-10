Changement d’heure ce week-end : attention à votre iPhone !

Apple, particulièrement exposé aux bugs de changement d’heure

Moi à 11h chaque lendemain de changement d'heure quand le réveil de mon iPhone été réglé sur 8h.

Microsoft aussi est parfois touché

Calendriers perturbés

Comment éviter cela ?

Initialement instauré en France en 1976 pour réduire la consommation d’énergie en alignant les activités humaines avec la lumière naturelle, ce système saisonnier continue de diviser.Les appareils Apple, et notamment les iPhones et Apple Watch, sont souvent victimes de bugs lors des changements d’heure . Des utilisateurs d’iPhone au Canada ont d’ailleurs récemment constaté une avancée d’une heure une semaine trop tôt, désynchronisant ainsi leurs appareils avec l’heure réelle et entraînant des erreurs dans leurs calendriers.Ces problèmes sont parfois liés aux configurations automatiques des appareils, et d’autres fois aux réseaux des opérateurs téléphoniques.Les systèmes Microsoft ne sont pas non plus épargnés, avec des bugs fréquents observés sur des logiciels comme Outlook. En Israël, un problème récent a décalé des événements programmés au-delà de mars 2024, perturbant la synchronisation des calendriers et la gestion des rendez-vous.nécessitant des mises à jour urgentes pour corriger les erreurs de planification.Les logiciels de calendrier et d’organisation de tâches sont particulièrement sensibles aux décalages horaires.Les tâches automatisées programmées via Task Scheduler sur Windows peuvent également subir des interruptions. En France et dans d’autres pays européens, ces décalages saisonniers entraînent parfois des difficultés importantes dans la gestion des horaires.Pour limiter ces problèmes, quelques précautions simples sont à adopter. Les utilisateurs d’appareils Apple doivent s’assurer que leur système est à jour avant le changement d’heure, les fabricants déployant souvent des correctifs avant chaque transition.Pour ceux qui gèrent des calendriers partagés ou travaillent sur plusieurs fuseaux horaires, une double vérification des horaires des événements peut s’avérer utile, avant et après le changement d’heure.Et pour finir, une question simple :