Avez-vous ce bug avec l'iPhone 16 Pro ?

En quoi consiste ce bug ?

Comment y remédier ?

Nos vidéos sur l'iPhone 16

Plusieurs utilisateurs -sur les forums US d'Apple ou- ont signalé que. Dans chaque cas, l'iPhone ralentit soudainement ou cesse complètement de répondre à la moindre commande tactile, puis redémarre brusquement. Certains indiquent que leur iPhone peut également se relancer tout seul après un plantage sur l'écran de veille.Ce type de bug arrive de temps en temps avec les iPhone (et surtout les bêtas). Mais il ne s'agit pas d'un accident isolé, des utilisateurs déclarant être victimes de ce plantage! Largement plus que de raison... Ce phénomène viserait tout particulièrement les iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max.De guerre lasse, des utilisateurs ont même procédé àde leur précieux pour se retrouver dans la même situation. D'autres ont rapporté leur iPhone en Apple Store pour effectuer un diagnostic et réinstaller iOS 18, ce qui n'éliminerait pas le problème.Cependant, certains utilisateurs ont affirmé qu'une réinstallation complète semble fonctionner. L'un d'entre eux précise avoir résolu ce problème en restaurant son iPhone via, plutôt et non une sauvegarde iCloud.