Un rare prototype d'iPhone sans bouton a été découvert

On est là devant un prototype assez étonnant d’iPhone, surnommé, et qui a récemment été découvert par le. Ce modèle particulier, acheté sur la plateforme de revente chinoise Xianyu, proviendrait d’une installation de recyclage électronique.Contrairement aux modèles Apple traditionnels,, une forme géométrique connue sous le nom deen référence à son lien historique avec des symboles d’unité. L’appareil présente aussi des modifications très particulières, comme une seule barre de volume au lieu de deux boutons distincts, et un plateau de carte SIM réduit et fixé par des vis.À l’intérieur, ce prototype montre un mélange d’éléments des iPhone 13 Pro et iPhone 14 Pro, mais aussi des composants jamais vus. Certains, comme, alors que la batterie est recouverte d’un métal cuivré semblable à celui des batteries de l’iPhone 16 Pro. Ce modèle inclut également un bouton de volume unique, sans clic, et pourrait ainsi être une plateforme de test pour une technologie de retour haptique.Lorsqu’il est allumé, le prototype affiche un message technique signalant l’initialisation du microcontrôleur. En connectant cet iPhone à un Mac,. Ce type de détail, accompagné de la mentiongravée sur l’appareil, laisse penser qu’il s’agit d’un prototype destiné à des tests de durabilité poussés. L’étiquettepourrait même indiquer qu’il ai été pensé pour des tests de chute jusqu’à 2,5 mètres. Le modèle semble donc être davantage un banc de test pour des fonctionnalités spécifiques plutôt qu’une pré-version d’un modèle grand public.Avec ce mélange de composants et une date de fabrication en 2021, il est peu probable que ce prototype ait été conçu pour devenir un modèle définitif.Apple a souvent recours à des appareils prototypes pour explorer de nouvelles pistes techniques, et ce modèle unique bien bien ces essais expérimentaux.