Doit-on encore attendre un iPhone pliable ?

un marché un peu plié...

Apple : un acteur potentiel en 2026

petites

Pliable ou pas pliable ?

défis techniques

En effet, beaucoup d'utilisateurs se posent certaines questions sur ce form factor, notamment au niveau de la(à la pliure, aux charnières et aux chocs) etque les smartphones premium du marché -eux-mêmes déjà fort chers.Les leaders actuels, à commencer par Samsung avec ses Galaxy Z Fold et Flip ou encore Huawei avec son Mate XT (un succès en Chine), dominent le marché. Mais l’enthousiasme des consommateurs reste limité en dehors de certains segments technophiles.En réalité, tout repose sur des suppositions. En effet,Pour lui, la firme pourrait tirer profit de sa notoriété et de sa base de clients fidèles, pourle marché pliable, attirant à la fois des consommateurs sceptiques et des clients existants. La croissance du marché des pliables pourrait dépasser 30 % en 2026, avec une hausse annuelle continue de 20 % prévue pour 2027 et 2028.A quoi pourrait ressembler ce premier iPhone pliable ? Il pourrait mesurer entre 7,9 et 8,3 pouces une fois déplié, offrant une expérience proche d’une tablette. Au niveau de l'ouverture, ce serait plutôt un form factor de type(à clapet), semblable au Galaxy Z Flip de Samsung -plus pratique pour les glisser dans lespoches. Apple pourrait utiliser un écran OLED ou micro-LED avancé, maximisant la durabilité et la qualité visuelle.Cupertino devrait faire face à un certain nombre de défis techniques, comme garantir une durabilité accrue (un point souvent critiqué dans les modèles pliables actuels), réduire le pli visible sur l’écran et surtout travailler sur le prix. A ce stade, on serait de toutes les manières au delà des 2000 dollars... ce qui ne sera pas à la portée de toutes les bourses.Depuis des années, beaucoup se posent la question : Apple va-t-elle franchir le pas ? SelonMais le projet aurait été suspendu momentanément en 2020. Apparemment, ces deux modèles en auraient été aux, bien loin d’une quelconque commercialisation.Toute ne serait pas perdu. En effet,Elle aurait ainsi commandé des pièces et composants à ses sous-traitants asiatiques, pour un appareil pliable de deux tailles différentes, en privilégiant celle d'un iPad mini de 8 pouces. Courant 2022, le cabinetavait d'ailleurs évoqué que, et qu'il serait plus logique pour Apple d'expérimenter cette technologie via l'iPad ou un produit équivalent.Dès lors, il(ce qui poserait encore d'autres questions au niveau de la cohérence de la gamme et du public cible). Mais à ce stade, le coût de ce produit grimperait aux alentours 2 500 dollars (encore plus cher que les derniers iPad Pro M4).Il s’agissait à l'époque d’une dalle OLED de 20,25 pouces fabriquée par un fournisseur de composants sud-coréen. Plié, l'appareil proposerait ainsi une surface d’affichage de 15,3 pouces, se situant entre l’iPad Pro actuel de 12,9 pouces et le MacBook Pro 16 pouces.Aux dernières nouvelles, Ming-Chi Kuo pense qu'Apple pourrait plutôt s'orienter vers un MacBook pliable , mais pas- en raison de. Depuis plusieurs mois, l’analyste estime que le premier produit pliable de la Pomme sera plutôt un ordinateur portable ! Il penchait jusqu'à présent pour un lancement en 2026, mais semble rétropédaler ce soir.