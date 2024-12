Pixel 9a : son nouveau design se confirme avec cette nouvelle fuite

Adieu à la barre caméra

Voilà quelques photos qui confirment que le Pixel 9a sera un tournant dans la conception des smartphones phares de Google. Ce modèle abandonnera la grosse barre caméra, signature des précédents Pixels depuis le Pixel 6,.Est-ce qu’on a là une nouvelle priorité de Google, qui voudrait privilégier le design et la discrétion, plutôt que la taille des capteurs ? Avec les avancées en photographie computationnelle , Google pourrait vouloir miser sur des capteurs plus petits sans compromettre la qualité des images, une stratégie qu’on peut même considérer comme adaptée pour un modèle de milieu de gamme.Le Pixel 9A serait doté d’un écran légèrement plus grand de 6,3 pouces, un peu plus que les 6,1 pouces de son prédécesseur, le Pixel 8A.Côté performances, ce modèle embarquerait le processeur Tensor G4, déjà présent sur les Pixel 9, couplé à 8 Go de RAM. Une batterie de 5 000 mAh garantirait une autonomie acceptable, avec une charge filaire limitée elle à 18 W.La configuration photo du Pixel 9a pourrait inclure un capteur principal de 48 MP (Sony IMX787), déjà utilisé sur le Pixel 9 Pro Fold, ainsi qu’un ultra grand-angle de 13 MP.Bien que ces spécifications marquent une légère réduction par rapport à certains modèles haut de gamme, elles devraient offrir une qualité photo satisfaisante pour un smartphone de cette gamme. On attend de l’avoir entre les mains pour confirmer ça.Le Pixel 9A est attendu pour une présentation officielle dès le printemps 2025 , peut-être lors de la conférence Google I/O. Ce calendrier n’a rien de certain, mais les rumeurs laissent entendre une sortie anticipée alignée sur Android 16.Utilisant moi même un Pixel comme téléphone secondaire, en plus de mon iPhone, je dois admettre que j’ai hâte de pouvoir le tester.Vous en pensez quoi ?