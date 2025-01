Pour Apple, les données récoltées par Siri n'ont jamais été vendues

Aller de l'avant

Siri a été conçu dès le départ pour protéger la vie privée des utilisateurs. Les données Siri n’ont jamais servi à établir des profils marketing et n’ont jamais été vendues à quiconque. Nous avons choisi de régler cette affaire pour éviter d’autres litiges et avancer au-delà des préoccupations soulevées par la notation par des tiers, qui ont été traitées en 2019. Nous utilisons les données Siri uniquement pour améliorer le service et développons constamment des technologies afin de rendre Siri encore plus respectueux de la vie privée.

Pour rappel : Après plus de cinq ans de bataille juridique, Apple a mis fin au procès dits des enregistrements non autorisés de Siri. La société a accepté de payer 95 millions de dollars pour solder définitivement l’affaire. Cette décision attend encore l’approbation finale du juge Jeffrey White du tribunal fédéral de Californie, à Oakland.

Ecoutes illicites de Siri : Apple transige pour... 95 millions de dollars

Dans une déclaration adressée à nos confrères américains , la société a expliqué que cet accord avait pour but de, une question qu’Apple affirme avoir déjà résolue en 2019. Elle répète (comme elle n'a cessé de le faire) que, certains affirmant que les iPhoneleurs utilisateurs pour des publicités ciblées. En 2019, un recours collectif avait été déposé contre Apple, suite à un article publié parconcernant des enregistrements illicites., affirmant qu'il s'agissait d'un contrôle de qualité et qu'elle enregistrait des requêtes Siri pour déterminer l’acuité d’exécution de son assistant. Durant les audiences, elle avait toujours nié les allégations selon lesquelles les enregistrements Siri auraient été utilisés à des fins publicitaires. Il est également vrai qu'aucune preuve n’a été apportée pour étayer ces accusations.Ces informations ne sont liées ni au compte Apple de l’utilisateur, ni à son numéro de téléphone, ni à tout autre élément d’identification personnelle. Après six mois, l’historique des requêtes est d’ailleurs dissocié de cet identifiant aléatoire.. Ces pratiques illustrent l’engagement continu d’Apple en faveur de la confidentialité et de la sécurité des données des utilisateurs.