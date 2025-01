Mise à jour de sécurité : iOS 18.2.1 et iPad 18.2.1 sont disponibles

des correctifs importants pour iPhone et iPad

Bien qu'elle ne fournisse pas de détails, il pourrait bien s'agir d'une mise à jour de sécurité, d'autant que ces versions arrivent moins d’un mois après le lancement d'iOS 18.2 et iPadOS 18.2, qui avaient introduit plusieurs nouveautés, notamment des améliorations liées à Apple Intelligence et une refonte de l’application Mail.Pour installer iOS 18.2.1, il suffit de se rendre dans l’application Paramètres, de sélectionner Général, puis d’appuyer sur Mise à jour logicielle. Cette nouvelle version, identifiée par le numéro de build 2A3798, est également disponible pour iPad via iPadOS 18.2.1. Cependant, aucune mise à jour n’a été publiée pour d’autres appareils Apple comme l’Apple Watch, le Mac, l’Apple TV, Vision Pro ou le HomePod.Bien évidemment,. La liste officielle est d'ailleurs fort longue, Apple a répertorié près de 250 nouvelles fonctions plus ou moins importantes.Le système de l'iPad fait également peau neuve avec l'arrivée de(enfin) à coupler avec les Notes mathématiques, de nouvelles fonctions pour l'app Notes, de nombreuses personnalisations possibles avec un Centre de contrôle. L'application Photo a été revue !Du côté de macOS Sequoia (Réglages système > Mise à jour logicielle), vous trouverez la nouvelle application Mots de passe, les Notes mathématiques, des applications natives (Safari, Mail...) plus réactives, la possibilité de ranger vos fenêtres en mosaïque, des nouveautés du côté de Plans et de Météo...