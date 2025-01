Apple et Google épinglés au Brésil à cause de FaceApp

Pourquoi FaceApp pose problème

Apple et Google réagissent

standards internationaux

Une décision qui pourrait faire jurisprudence

FaceApp, une application de retouche photo connue pour ses filtres d’âge ou d’apparence, est sous le feu des critiques depuis plusieurs années. En cause, des conditions d’utilisation jugées floues et l’absence de traduction en portugais, ce qui empêche les utilisateurs brésiliens de comprendre pleinement ce à quoi ils consentent.Le juge Douglas de Melo Martins, qui a prononcé le jugement, considère qu’Apple et Google, en rendant l’application accessible via leurs plateformes respectives, ont facilité ces pratiques. Résultat : une double sanction.Une note qui pourrait grimper rapidement si l’on tient compte du nombre d’utilisateurs concernés.Sans surprise, Apple et Google contestent cette décision. Ils se défendent en affirmant n’avoir aucun contrôle sur les conditions d’utilisation ou la politique de confidentialité de FaceApp, qui sont établies par l’éditeur tiers de l’application.Mais peu importe, pour le juge, cela ne les exonère pas de leur rôle, et ils feraient bien partie du problème.Cette affaire pourrait bien ouvrir la porte à des décisions similaires ailleurs dans le monde.Parallèlement, le régulateur brésilien CADE pousse Apple à autoriser le sideloading, c’est-à-dire l’installation d’applications hors App Store.Pas simple de trouver le bon équilibre entre ces deux postures.L’amende imposée à Apple et Google pourrait sembler dérisoire face à leurs revenus, mais elle envoie un signal :Un sujet qui risque de rester au centre des débats pendant quelques années, tant il prend de l’importance.