Panique générale à Los Angeles : une alerte d’évacuation envoyée par erreur

Visuel : Fox 11

Une alerte mal ciblée

Visuel : Los Angeles Daily News

Réaction rapide des autorités

Une inquiétude compréhensible

Leçons à tirer

L’alerte, émise peu avant 16 h, informait d’unet appelait les habitants à rester vigilants et prêts à quitter leur domicile. Le message n’était à la base destiné qu’aux résidents de Calabasas, Agoura Hills et West Hills, zones directement touchées par l’ incendie Kenneth, qui avait déjà consumé près de 320 hectares. Une défaillance technique a conduit à sa diffusion massive dans tout le comté et même au-delà, dans certains secteurs voisins. Houps.À 16 h 19, une alerte rectificative a été envoyée pour annuler l’avertissement. Janice Hahn, superviseure du comté, a expliqué sur X qu’uneLes services d’urgence, dont le Los Angeles County Fire Department, ont également publié des déclarations pour calmer les esprits et rappeler que seules les zones proches de l’incendie Kenneth étaient concernées par les mesures d’évacuation.Avec les incendies qui ravagent régulièrement la région, les habitants ont exprimé leur agacement face à cette alerte erronée. Le directeur de la gestion des urgences du comté, Kevin McGowan, a reconnuIl a rappelé que ces feux de forêt, alimentés par des vents violents, nécessitent une vigilance constante. Les résidents sont d’ailleurs invités à consulter les informations officielles sur le site lacounty.gov/emergency pour rester informés des zones à risque.Cette fausse alerte met en lumière l’importance d’unsurtout dans une région souvent confrontée à des catastrophes naturelles. Pour l’instant, les ordres d’évacuation restent en place pour certaines parties de West Hills, Calabasas et Agoura Hills. Quant aux habitants du reste du comté, ils peuvent reprendre leur souffle… jusqu’à la prochaine alerte, espérons-le, mieux ciblée.Ça n’est d’ailleurs pas une première. Les systèmes d’alerte sur smartphone, même s’ils peuvent être pratiques pour informer rapidement la population en cas de danger, peuvent parfois provoquer des fausses alertes. Parmi les exemples marquants, on trouve l’alerte missile envoyée par erreur à Hawaï en 2018,En Colombie, une fausse alerte sismique a été diffusée à Bogotá, également due à une défaillance technique. Moins gênant, le système d’alerte a été utilisé en France pour relayer une info sans importance sur les QR-Codes d’accès pendant les JO…