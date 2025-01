Tim Cook annonce une donation d'Apple pour les incendies de Los Angeles

Visuel : X

Apple s’engage aux côtés des victimes des incendies

Des incendies d’une ampleur sans précédent

Bridge Fire

Line Fire

Une mobilisation collective pour faire face à la crise

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Tim Cook a exprimé sa profonde tristesse face aux destructions causées par les incendies en Californie. Il a également salué le courage et le dévouement des pompiers et des premiers intervenants qui luttent sans relâche contre les flammes.La Californie est confrontée à des incendies de grande envergure, exacerbés par des conditions météorologiques extrêmes. Le, l’un des principaux foyers, a déjà détruit des dizaines de maisons et ravagé près de 20 000 hectares en l’espace de 24 heures sur les hauteurs de Los Angeles.Un peu plus loin, le, un autre incendie majeur au nord-est de Los Angeles, a consumé environ 14 000 hectares, entraînant des évacuations supplémentaires et la fermeture de plusieurs routes., avec des températures dépassant les 43 °C dans certaines zones, et par une végétation particulièrement sèche en raison de la sécheresse persistante.Face à l’ampleur de la catastrophe, les autorités californiennes ont déployé toutes les ressources disponibles pour lutter contre les incendies. Plus de 5 700 personnes ont été mobilisées pour combattre les flammes et assurer la sécurité des populations.La contribution d’Apple s’inscrit dans un élan de solidarité plus large, où entreprises, organisations et citoyens se mobilisent pour soutenir les victimes et participer à la reconstruction des zones sinistrées.Apple reste fidèle à ses valeurs affichées en contribuant à cet élan.