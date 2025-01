Flashes : une future app de partage photo pour Bluesky

Minimaliste

La photo très mise en avant sur Flashes

Fonctionnalités et modèle économique

Des filtres seront proposés sur l'application

Un contexte favorable aux plateformes décentralisées

Flashes doit donc proposer une alternative simplifiée aux réseaux sociaux dominants comme Instagram . À son lancement, l’application permettra de partager jusqu’à quatre photos ou une vidéo d’une minute par publication., pour garantir une compatibilité totale entre les deux plateformes. Concrètement, Flashes filtre le flux de publications de Bluesky pour afficher uniquement les posts contenant des images ou des vidéos., mais plutôt d’offrir une porte d’entrée pour ceux qui ne s’identifient pas vraiment aux formats textuels traditionnellement associés à des plateformes comme Bluesky ou X., mais proposera également des fonctionnalités premium partagées avec Skeets, comme les brouillons, les favoris et les notifications enrichies. L’idée est de simplifier l’expérience utilisateur tout en unifiant les abonnements des deux applications.Pour l’instant, l’application est en phase de test via TestFlight pour les utilisateurs iOS. Aucun calendrier précis n’a été communiqué pour une éventuelle version Android., et prévoir d’ajouter des métadonnées spécifiques pour éviter une surcharge de contenus pour les utilisateurs.Le développement de Flashes a du sens si on prend en compte la tendance croissante en faveur des réseaux sociaux décentralisés. Ces approches attirent une audience en quête de diversité et d’un modèle un peu moins centré sur la collecte de données., mais son modèle axé sur un protocole ouvert pourrait encourager la création d’applications tierces comme Flashes.