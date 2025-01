Toujours plus : Samsung prévoit quatre smartphones pliables en 2025, dont un à triple pliage

Un smartphone à triple pliage attendu pour fin 2025

Améliorations pour le Galaxy Z Fold 7 et le Z Flip 7

Une concurrence de plus en plus forte sur le marché des pliables

La principale nouveauté de la gamme 2025 sera le smartphone à triple pliage. Selon les fuites rapportées par The Elec, ce modèle comportera un écran de 9,9 à 10 pouces une fois déplié, offrant une surface équivalente à une petite tablette.pour une meilleure protection contre les impacts et rayures.Le dispositif, basé sur le prototype Flex G de 2023, devrait cependant être relativement épais, mesurant environ 15 mm en mode replié., avec un lancement attendu entre juillet et septembre 2025.Les Galaxy Z Fold et Z Flip, éléments clés de la gamme pliable de Samsung , bénéficieront de mises à jour notables.. Samsung envisagerait de retirer le numériseur du S-Pen pour réduire l’épaisseur globale de l’appareil. Ce retrait avait déjà été expérimenté sur l’édition spéciale du Z Fold 6.Du côté du Galaxy Z Flip 7, aucune modification majeure n’a encore été confirmée, mais le modèle pourrait recevoir des améliorations mineures en termes de performances et d’ergonomie.et devrait attirer un public à la recherche d’un pliable moins coûteux.Samsung cherche à renforcer sa position face à une concurrence grandissante, notamment de la part des fabricants chinois, comme Huawei et Honor.. Avec cette diversification, l’entreprise espère élargir son audience et se repositionner en leader du marché.Le modèle à triple pliage sera de fait une étape dans l’évolution des pliables,, pour évaluer la demande avant d’envisager une plus grande échelle.On attend surtout avec impatience qu’Apple se lance sur le créneau, avec, j’en rêve, un iPhone pliable