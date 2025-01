Samsung dévoile un Galaxy S25 Edge pour concurrencer l'iPhone 17 Slim

One more thing à la coréenne

Un retour attendu d’une gamme iconique

Lors de la conférence tenue à San Jose,Le teaser présenté par Samsung met en avant les courbes raffinées et le profil ultra-fin de l’appareil, laissant entendre queEn effet, certains voient dans cette annonce une réponse directe aux spéculations entourant l’ iPhone 17 Slim (également appelé iPhone 17 Air), attendu à l’automne 2025. Samsung, en habitué des rivalités avec Apple, semble vouloir griller la priorité à Cupertino.. Les rumeurs suggèrent cependant que ce modèle ne sera pas disponible avant plusieurs mois, probablement pour coïncider avec l’agenda des annonces concurrentes., une innovation introduite en 2014. Entre 2014 et 2017, cette série s’était démarquée, avant d’être mise de côté au profit de modèles plus standardisés.En 2025, Samsung réactive cette marque avec une promesse de design exceptionnel et d’innovations technologiques. Bien que les détails restent pour l’instant rares, l’accent semble mis sur la finesse et l’élégance. Selon les premières informations, le Galaxy S25 Edge serait 1,8 millimètre plus fin que le Galaxy S25 Ultra -un record de finesse à battre ?