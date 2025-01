Démarchage téléphonique : vers la fin des appels non sollicités ?

Un ras-le-bol général face aux appels intempestifs

Des entreprises sur le qui-vive

Des consommateurs qui applaudissent

Soyons honnêtes : qui n’a jamais soupiré en décrochant un énième appel pour des fenêtres ou une pompe à chaleur ?Malgré les mesures déjà en place, comme le service Bloctel (lol) ou des horaires encadrés (10h-13h et 14h-20h en semaine), les appels indésirables persistent. Et pire, certains démarcheurs peu scrupuleux usent de techniques comme le spoofing, qui masque leur identité en affichant de faux numéros.Pour contrer ces pratiques et limiter les fraudes , en particulier autour d’aides publiques comme MaPrimeRénov’, le député Thomas Cazenave (Ensemble pour la République) propose une mesure radicale : inverser le principe de consentement.Fini les appels à la chaîne si cette loi passe.Évidemment, ce projet de loi n’enchante pas tout le monde.Elle craint que cette restriction ne menace des milliers d’emplois, en particulier dans des zones où les débouchés professionnels sont déjà limités. Selon elle, ce durcissement pourrait même favoriser les géants du numérique, comme les plateformes de e-commerce, au détriment des petites entreprises locales.Autre argument avancé : les fraudeurs risquent de contourner ces nouvelles règles comme ils le font déjà avec les dispositifs actuels.Chaque année, des dizaines de milliers de plaintes liées au démarchage continuent d’affluer.Du côté des particuliers, en revanche, le soutien à la proposition est massif.Si la loi est adoptée, elle pourrait entrer en vigueur dès cet été.Si cette mesure ne fera pas l’unanimité, elle répond à une vraie exaspération.