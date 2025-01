Pourquoi les ventes d’iPhone s’effondrent-elles en Chine (-11%) ?

Apple Intelligence, un facteur clé de vente ?

Au cours du trimestre de décembre, nous avons constaté que sur les marchés où nous avions déployé Apple Intelligence, la performance d’une année sur l’autre sur la famille iPhone 16 était plus forte que sur les marchés où nous ne l’avions pas déployée

Une baisse de 11 % en Chine, plusieurs raisons avancées

De gauche à droite : chiffres au 28/12/2024, chiffres au 30/12/2023

Pour Apple, l’intégration d’Apple Intelligence en Chine pourrait donc être un levier essentiel pour redynamiser les ventes. Il faut encore déterminer quand et comment Apple pourra proposer son IA dans un marché où les régulations sur l’intelligence artificielle sont particulièrement strictes. En attendant, la marque à la pomme devra redoubler d’efforts pour maintenir sa position dans l’un de ses plus grands marchés.

Lors d’une interview accordée à, Tim Cook a mis en avant un point intéressant :Aujourd’hui, Apple Intelligence est limitée aux USA, mais surtout à quelques pays anglophones. Ni la Chine ni l’Union européenne ne bénéficient encore de cette technologie, et ce, pour des raisons réglementaires.(on attend les premières bêtas avec une grande impatience puisque le français est prévu au programme). En revanche,En Chine,Tim Cook a identifié trois facteurs susceptibles d'expliquer cette contre-performance. Il mentionne tout d'abord un ajustement des stocks qui pourrait impacter temporairement les ventes (mais ce problème logistique ne semble pas le plus probant).Et enfin un problème conjoncturel liée à une subvention nationale lancée après la clôture du trimestre, qui pourrait relancer les ventes d’Apple sur le marché chinois dans les mois à venir. Si cette dernière mesure peut donner un coup de pouce aux ventes du prochain trimestre, la question de l’IA reste centrale.Si Apple Intelligence devient réellement un facteur de différenciation dans le choix d’un smartphone, alors l’absence de cette technologie en Chine pourrait peser durablement sur les performances d’Apple dans le pays.(cela tombe bien Deepseek et Alibaba viennent de sortir deux colosses qui semblent prêts à écraser les IA américaines). Il lui faudra donc faire quelquesconcessions si elle entend vendre davantage d'iPhone dans le pays., notamment face à Huawei et d’autres marques chinoises qui proposent des smartphones avancés, souvent à des prix plus compétitifs. Sans parler des tensions à venir entre les USA et la Chine, maintenant que Donald Trump est aux commandes...