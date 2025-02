Apple lance le Swift Student Challenge 2025

Un challenge annuel attendu par les étudiants

Développer dans Swift

Les inscriptions sont ouvertes !

Swift Playground Apple Télécharger

Contrairement aux éditions précédentes qui coïncidaient avec la Conférence mondiale des développeurs (WWDC),, donnant aux étudiants davantage de temps pour concevoir leurs projets.Les participants doivent créer un concept d’application innovant à l'aide de l'application Swift Playground . Apple mettant à leur disposition des tutorielspour les accompagner dans l’apprentissage des bases du codage. Cette édition sera axée sur l’innovation et l’impact social.Parmi eux, 50 lauréats auront la chance de se rendre à Apple Park, à Cupertino, en Californie, pour une expérience immersive de trois jours, qui devrait coïncider avec la WWDC 2025.Généralement ce challenge permet aussi de remporter(dont certains pourraient vite se retrouver sur eBay, voire plus tard dans une célèbre maison de ventes aux enchères), mais aussi une petite notoriété pour se lancer dans la vie professionnelle !. Les inscriptions resteront ouvertes pendant trois semaines, avant que le jury d’Apple ne commence l’évaluation des projets. Pour plus d’informations et pour s’inscrire, les participants peuvent se rendre sur le site dédié d’Apple . Notamment pour y vérifier les conditions pour s'y inscrire