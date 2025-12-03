Joyeux Noël pour Apple ! L'iPhone 17 bat tous les records de ventes

Qu'en penser ?



Même avec un futur plus incertain, l’iPhone 17 marque un tournant spectaculaire pour Apple : des ventes record, une domination retrouvée en Chine, et une croissance qui surpasse largement un marché pourtant saturé ! L'année 2026 dira si la marque parviendra à maintenir cet élan alors qu’elle s’apprête à remodeler en profondeur son calendrier et à introduire, enfin, son très attendu iPhone Fold.