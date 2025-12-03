Joyeux Noël pour Apple ! L'iPhone 17 bat tous les records de ventes
Par Laurence - Publié le
L’iPhone 17 pourrait bien devenir l’un des plus grands succès commerciaux de l’histoire d’Apple. Selon les nouvelles estimations d’IDC, la firme est en passe d’expédier plus de 247,4 millions d’iPhone en 2025, un niveau jamais atteint, portée par une demande exceptionnelle pour l’iPhone 17 et par un spectaculaire rebond en Chine.
IDC prévoit désormais une croissance de 6,1 % sur un an des livraisons d’iPhone — un chiffre d’autant plus impressionnant que le marché mondial du smartphone, lui, ne progressera que de 1,5 %. A l’échelle mondiale, la croissance du secteur vient quasiment d’Apple seule.
La gamme iPhone 17 — notamment les modèles standard et Pro — affiche donc des performances bien au-delà des attentes. Seul l’iPhone Air semble connaître un accueil plus réservé.
En Chine, l’iPhone 17 balaie toutes les prévisions ! En effet, l’autre donnée spectaculaire concerne ce marché crucial et historiquement fluctuant pour Apple. En octobre et novembre, la firme serait devenue numéro 1 du marché, avec plus de 20 % de parts de marché, très loin devant ses concurrents locaux.
IDC a ainsi revu à la hausse ses prévisions pour Apple en Chine : d'un chiffre initial au 4e trimestre de +9 %, elle passe à +17 %. Ce réajustement transforme même une estimation annuelle pessimiste : ce qui devait être –1 % en 2025 se convertit désormais en +3 %. Une volte-face que le cabinet qualifie de
Et cette situation se reflète dans toutes les zones, y compris les États-Unis et l’Europe de l’Ouest, où les ventes s’étaient essoufflées. Ainsi, Apple devrait atteindre son chiffre de ventes la plus élevé de son histoire, avec plus de 261 milliards de dollars de revenus iPhone en 2025 (+7,2 %).
En octobre, Tim Cook avait déjà vendu la mèche : Apple anticipe un record absolu de revenus pour le trimestre de décembre, et le meilleur trimestre iPhone de son histoire. La marque estime sa croissance annuelle entre 10 % et 12 %, un taux devenu rare dans l’industrie du smartphone.
Mais 2026 s’annonce plus complexe. Ce dynamisme ne sera peut-être qu’une parenthèse : Cupertino compte bouleverser son calendrier de lancement dès l’année prochaine, avec un lancement en deux temps : iPhone Fold et iPhone 18 Pro en septembre 2026, mais l'iPhone 18 reporté au printemps 2027 (avec l'iPhone 18e ?).
Pour IDC, ce choix stratégique aura un prix : les expéditions d’iPhone devraient chuter de 4,2 % en 2026. Le marché pourrait également être pénalisé par une pénurie mondiale de mémoire, entraînant des hausses de prix et des tensions d’approvisionnement. Par un effet culbute, les livraisons mondiales de smartphones pourraient reculer de 0,9 % en 2026.
Même avec un futur plus incertain, l’iPhone 17 marque un tournant spectaculaire pour Apple : des ventes record, une domination retrouvée en Chine, et une croissance qui surpasse largement un marché pourtant saturé ! L'année 2026 dira si la marque parviendra à maintenir cet élan alors qu’elle s’apprête à remodeler en profondeur son calendrier et à introduire, enfin, son très attendu iPhone Fold.
Une croissance impressionnante
IDC prévoit désormais une croissance de 6,1 % sur un an des livraisons d’iPhone — un chiffre d’autant plus impressionnant que le marché mondial du smartphone, lui, ne progressera que de 1,5 %. A l’échelle mondiale, la croissance du secteur vient quasiment d’Apple seule.
La gamme iPhone 17 — notamment les modèles standard et Pro — affiche donc des performances bien au-delà des attentes. Seul l’iPhone Air semble connaître un accueil plus réservé.
En Chine, l’iPhone 17 balaie toutes les prévisions ! En effet, l’autre donnée spectaculaire concerne ce marché crucial et historiquement fluctuant pour Apple. En octobre et novembre, la firme serait devenue numéro 1 du marché, avec plus de 20 % de parts de marché, très loin devant ses concurrents locaux.
IDC a ainsi revu à la hausse ses prévisions pour Apple en Chine : d'un chiffre initial au 4e trimestre de +9 %, elle passe à +17 %. Ce réajustement transforme même une estimation annuelle pessimiste : ce qui devait être –1 % en 2025 se convertit désormais en +3 %. Une volte-face que le cabinet qualifie de
phénoménale.
Et cette situation se reflète dans toutes les zones, y compris les États-Unis et l’Europe de l’Ouest, où les ventes s’étaient essoufflées. Ainsi, Apple devrait atteindre son chiffre de ventes la plus élevé de son histoire, avec plus de 261 milliards de dollars de revenus iPhone en 2025 (+7,2 %).
vers un trimestre historique
En octobre, Tim Cook avait déjà vendu la mèche : Apple anticipe un record absolu de revenus pour le trimestre de décembre, et le meilleur trimestre iPhone de son histoire. La marque estime sa croissance annuelle entre 10 % et 12 %, un taux devenu rare dans l’industrie du smartphone.
Mais 2026 s’annonce plus complexe. Ce dynamisme ne sera peut-être qu’une parenthèse : Cupertino compte bouleverser son calendrier de lancement dès l’année prochaine, avec un lancement en deux temps : iPhone Fold et iPhone 18 Pro en septembre 2026, mais l'iPhone 18 reporté au printemps 2027 (avec l'iPhone 18e ?).
Pour IDC, ce choix stratégique aura un prix : les expéditions d’iPhone devraient chuter de 4,2 % en 2026. Le marché pourrait également être pénalisé par une pénurie mondiale de mémoire, entraînant des hausses de prix et des tensions d’approvisionnement. Par un effet culbute, les livraisons mondiales de smartphones pourraient reculer de 0,9 % en 2026.
Qu'en penser ?
Même avec un futur plus incertain, l’iPhone 17 marque un tournant spectaculaire pour Apple : des ventes record, une domination retrouvée en Chine, et une croissance qui surpasse largement un marché pourtant saturé ! L'année 2026 dira si la marque parviendra à maintenir cet élan alors qu’elle s’apprête à remodeler en profondeur son calendrier et à introduire, enfin, son très attendu iPhone Fold.