Apple va-t-elle être contrainte de contrôler l'âge de ses utilisateurs ?

L’affaire se déroule dans un climat politique déjà tendu. Au L’affaire se déroule dans un climat politique déjà tendu. Au Texas , une loi similaire (SB2420) entrera en vigueur le 1er janvier 2026. Elle imposera à Apple de vérifier si l’utilisateur a plus de 18 ans lors de la création d’un compte, de vérifier l’identité parentale et de fournir davantage d’informations aux parents dans l’App Store. Encore un laboratoire grandeur nature qui pourrait inspirer d’autres États — et augmenter la pression sur Cupertino. Après tout la vérification de l'âge et l'hyper-protection des mineurs sont dans l'air du temps à voir ce qui se passe en Australie , en France , ou encore en Europe

Ce texte, qui doit être examiné aujourd'hui, concerne LA question du moment, à savoir. Il imposerait à Cupertino une obligation légale de checker ce dernier lors de la création d’un compte Apple (ex Apple ID), mais également, d'obtenir l’accord parental pour chaque app téléchargée par un mineur de moins de 16 ans. Imaginez en pratique ce que cela pourrait donner...Selontels qu’un passeport, un acte de naissance ou un numéro de Sécurité sociale. En outre, Cupertino estime que ce type de vérification, appliqué à l’ensemble des utilisateurs, créerait un précédent dangereux (et on se doute bien que la firme préférerait ne pas récupérer la responsabilité du système).Pour Apple,, notamment lors de la création d’un compte pour enfant. L’entreprise insiste aussi pour que les données utilisées pour contrôler l'âge ne soient jamais conservées par les magasins d'apps ou les développeurs.Tim Cook a également souligné que, et non sur la collecte d’informations détaillées sur les mineurs. Quant au partage d’un âge ou d’une tranche d’âge avec les développeurs, Apple répète qu’il doit rester à la discrétion des parents.Avant la visite de Tim Cook, Hilary Ware, responsable mondiale de la confidentialité chez Apple, avait déjà envoyé une lettre au comité. Elle y prévenait que la loi, en l’état,: un système d’assurance sur l'âge ne demandant ni date de naissance, ni document officiel, ni stockage centralisé de données sensibles.Le mécanisme, déjà intégré à iOS, permet à un parent de partager une tranche d’âge avec un développeur, et non une information précise.Pour éviter que le Congrès n’impose de nouvelles obligations, Apple multiplie les nouveautés côté App Store avec depour gérer les comptes enfants, des nouvelles catégories d’âge pour le contenu des apps, ainsi qu'une, destinée aux développeurs pour gérer l’exposition des mineurs aux contenus adultes sans collecte intrusive., l’entreprise estimant que la régulation proposée la forcerait à: permis de conduire, passeport, numéro gouvernemental…s'époumone Tim Cook !