Apple va-t-elle être contrainte de contrôler l'âge de ses utilisateurs ?
Par Laurence - Publié le
Tim Cook a été aperçu mardi dernier dans les couloirs du Capitole. Pas de visite touristique, mais bien du lobbying en pleine action pour le CEO d'Apple qui a rencontré les membres de la House Energy and Commerce Committee afin de défendre la position d’Apple sur le très sensible App Store Accountability Act.
Ce texte, qui doit être examiné aujourd'hui, concerne LA question du moment, à savoir la vérification de l'âge des utilisateurs. Il imposerait à Cupertino une obligation légale de checker ce dernier lors de la création d’un compte Apple (ex Apple ID), mais également, d'obtenir l’accord parental pour chaque app téléchargée par un mineur de moins de 16 ans. Imaginez en pratique ce que cela pourrait donner...
Selon Bloomberg, Tim Cook a tenté de convaincre les législateurs d’éviter toute approche reposant sur la collecte de documents sensibles tels qu’un passeport, un acte de naissance ou un numéro de Sécurité sociale. En outre, Cupertino estime que ce type de vérification, appliqué à l’ensemble des utilisateurs, créerait un précédent dangereux (et on se doute bien que la firme préférerait ne pas récupérer la responsabilité du système).
Pour Apple, cette responsabilité incombe aux parents, qui doivent rester au cœur du dispositif, notamment lors de la création d’un compte pour enfant. L’entreprise insiste aussi pour que les données utilisées pour contrôler l'âge ne soient jamais conservées par les magasins d'apps ou les développeurs.
Tim Cook a également souligné que l’effort principal devait porter sur la vérification que l’adulte créant le compte est réellement un adulte, et non sur la collecte d’informations détaillées sur les mineurs. Quant au partage d’un âge ou d’une tranche d’âge avec les développeurs, Apple répète qu’il doit rester à la discrétion des parents.
Avant la visite de Tim Cook, Hilary Ware, responsable mondiale de la confidentialité chez Apple, avait déjà envoyé une lettre au comité. Elle y prévenait que la loi, en l’état,
De son côté, Apple défend une alternative maison : un système d’assurance sur l'âge ne demandant ni date de naissance, ni document officiel, ni stockage centralisé de données sensibles. Comment fonctionnerait-il ? Le mécanisme, déjà intégré à iOS, permet à un parent de partager une tranche d’âge avec un développeur, et non une information précise.
Pour éviter que le Congrès n’impose de nouvelles obligations, Apple multiplie les nouveautés côté App Store avec de nouveaux outils simplifiés pour gérer les comptes enfants, des nouvelles catégories d’âge pour le contenu des apps, ainsi qu'une API Declared Age Range, destinée aux développeurs pour gérer l’exposition des mineurs aux contenus adultes sans collecte intrusive.
Apple rappelle par ailleurs qu’iOS inclut déjà un arsenal de contrôles parentaux, via Temps d'écran par exemple, l’entreprise estimant que la régulation proposée la forcerait à collecter des quantités disproportionnées de données personnelles : permis de conduire, passeport, numéro gouvernemental…
L’affaire se déroule dans un climat politique déjà tendu. Au Texas, une loi similaire (SB2420) entrera en vigueur le 1er janvier 2026. Elle imposera à Apple de vérifier si l’utilisateur a plus de 18 ans lors de la création d’un compte, de vérifier l’identité parentale et de fournir davantage d’informations aux parents dans l’App Store. Encore un laboratoire grandeur nature qui pourrait inspirer d’autres États — et augmenter la pression sur Cupertino. Après tout la vérification de l'âge et l'hyper-protection des mineurs sont dans l'air du temps à voir ce qui se passe en Australie, en France, ou encore en Europe.
Apple prévient : vérifier l’identité des mineurs mettrait en danger la vie privée de tous
Ce texte, qui doit être examiné aujourd'hui, concerne LA question du moment, à savoir la vérification de l'âge des utilisateurs. Il imposerait à Cupertino une obligation légale de checker ce dernier lors de la création d’un compte Apple (ex Apple ID), mais également, d'obtenir l’accord parental pour chaque app téléchargée par un mineur de moins de 16 ans. Imaginez en pratique ce que cela pourrait donner...
Selon Bloomberg, Tim Cook a tenté de convaincre les législateurs d’éviter toute approche reposant sur la collecte de documents sensibles tels qu’un passeport, un acte de naissance ou un numéro de Sécurité sociale. En outre, Cupertino estime que ce type de vérification, appliqué à l’ensemble des utilisateurs, créerait un précédent dangereux (et on se doute bien que la firme préférerait ne pas récupérer la responsabilité du système).
Pour Apple, cette responsabilité incombe aux parents, qui doivent rester au cœur du dispositif, notamment lors de la création d’un compte pour enfant. L’entreprise insiste aussi pour que les données utilisées pour contrôler l'âge ne soient jamais conservées par les magasins d'apps ou les développeurs.
Tim Cook a également souligné que l’effort principal devait porter sur la vérification que l’adulte créant le compte est réellement un adulte, et non sur la collecte d’informations détaillées sur les mineurs. Quant au partage d’un âge ou d’une tranche d’âge avec les développeurs, Apple répète qu’il doit rester à la discrétion des parents.
Un lobbying qui s’intensifie alors que les critiques s’accumulent
Avant la visite de Tim Cook, Hilary Ware, responsable mondiale de la confidentialité chez Apple, avait déjà envoyé une lettre au comité. Elle y prévenait que la loi, en l’état,
pourrait menacer la vie privée de tous les utilisateurs en obligeant des millions d’adultes à fournir des informations sensibles pour le simple fait de télécharger une app.
De son côté, Apple défend une alternative maison : un système d’assurance sur l'âge ne demandant ni date de naissance, ni document officiel, ni stockage centralisé de données sensibles. Comment fonctionnerait-il ? Le mécanisme, déjà intégré à iOS, permet à un parent de partager une tranche d’âge avec un développeur, et non une information précise.
Pour éviter que le Congrès n’impose de nouvelles obligations, Apple multiplie les nouveautés côté App Store avec de nouveaux outils simplifiés pour gérer les comptes enfants, des nouvelles catégories d’âge pour le contenu des apps, ainsi qu'une API Declared Age Range, destinée aux développeurs pour gérer l’exposition des mineurs aux contenus adultes sans collecte intrusive.
Apple rappelle par ailleurs qu’iOS inclut déjà un arsenal de contrôles parentaux, via Temps d'écran par exemple, l’entreprise estimant que la régulation proposée la forcerait à collecter des quantités disproportionnées de données personnelles : permis de conduire, passeport, numéro gouvernemental…
Ce n’est pas dans l’intérêt de la sécurité ou de la vie privée des utilisateurss'époumone Tim Cook !
Qu'en penser ?
L’affaire se déroule dans un climat politique déjà tendu. Au Texas, une loi similaire (SB2420) entrera en vigueur le 1er janvier 2026. Elle imposera à Apple de vérifier si l’utilisateur a plus de 18 ans lors de la création d’un compte, de vérifier l’identité parentale et de fournir davantage d’informations aux parents dans l’App Store. Encore un laboratoire grandeur nature qui pourrait inspirer d’autres États — et augmenter la pression sur Cupertino. Après tout la vérification de l'âge et l'hyper-protection des mineurs sont dans l'air du temps à voir ce qui se passe en Australie, en France, ou encore en Europe.