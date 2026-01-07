À quand un capteur 200 MP pour l'iPhone ?
Par Laurence - Publié le
Dans la série des évolutions à venir, l’iPhone pourrait bien bénéficier d'un capteur photo de 200 MP. Mais il faudrait attendre... 2028. En effet, Morgan Stanley semble disposer de quelques informations plus solides que les rumeurs datant du printemps dernier.
En 2025, le leaker chinois
La firme n'allait pas rester sur du 48 MP, mais la question était de savoir quand elle allait enfin évoluer, surtout face à la concurrence des smartphones Android. Samsung a d'ailleurs lancé ses capteurs 200 MP dès 2023 avec l’ISOCELL HP2 dans le Galaxy S23 Ultra, et les a maintenus sur les modèles S24 et S25. Car depuis ce passage au 48 MP, la firme semble privilégier les améliorations logicielles, le traitement computationnel et l’optimisation optique, plutôt qu’une amélioration matérielle.
Dans sa dernière note, Morgan Stanley apporte un élément clé : le premier iPhone équipé d’un capteur 200 MP serait lancé en 2028, et le capteur serait fourni par Samsung.
Un tel capteur ne servirait pas uniquement à afficher un gros chiffre sur une fiche technique. Avec 200 MP, Cupertino pourrait améliorer encore le pixel binning pour de meilleures performances en basse lumière, offrir des zooms numériques plus précis sans perte excessive de qualité. Un capteur 200 MP permettrait de proposer un zoom 3x optique sans téléobjectif dédié, en s’appuyant sur le crop dans l’image. Ce serait aussi une manière de compenser l’absence de périscope sur les modèles non Pro, tout en améliorant la netteté sur les longues focales.
Cette amélioration pourrait aussi renforcer les capacités de photographie computationnelle, notamment pour la vidéo et la réalité augmentée et anticiper les usages liés à l’IA générative et à l’analyse d’image locale. Comme souvent chez la firme californienne, l’objectif ne serait pas la résolution brute, mais ce qu’elle permet en termes d’usages réels.
Si l’information se confirme, le capteur 200 MP serait fourni par Samsung (bien que Sony bosse aussi de ce côté là), un concurrent direct d’Apple sur le marché des smartphones. Mais cette situation est bien, bien loin d’être inédite : Samsung est déjà l’un des principaux fournisseurs d’écrans OLED pour l’iPhone.
Le Sud-Coréen est d’ailleurs également pressenti pour fournir le futur écran pliable et sans pli de l’iPhone Fold (qui pourrait bien avoir fuité hier au CES), preuve que la rivalité commerciale n’empêche pas une coopération industrielle étroite.
Apple semble ainsi suivre une stratégie d’évolution progressive, avec des gains mesurés chaque année et des ruptures technologiques plus espacées. Si 2028 marque bien l’arrivée du capteur 200 MP, il faudra encore patienter plusieurs générations avant de voir l’iPhone franchir un nouveau cap spectaculaire en photographie.
D’ici là, les prochains modèles devraient continuer à affiner ce qui fait déjà la force de l’iPhone : la constance des résultats, la vidéo, et le traitement intelligent des images, plutôt qu’une simple course aux chiffres.
Une rumeur désormais datée
En 2025, le leaker chinois
Digital Chat Stationavait indiqué sur Weibo qu’Apple travaillait sur un capteur 200 MP, sans toutefois avancer de calendrier. À l’époque, l’information restait très spéculative, même si elle s’inscrivait dans la trajectoire assez logique suivie par Apple ces dernières années.
La firme n'allait pas rester sur du 48 MP, mais la question était de savoir quand elle allait enfin évoluer, surtout face à la concurrence des smartphones Android. Samsung a d'ailleurs lancé ses capteurs 200 MP dès 2023 avec l’ISOCELL HP2 dans le Galaxy S23 Ultra, et les a maintenus sur les modèles S24 et S25. Car depuis ce passage au 48 MP, la firme semble privilégier les améliorations logicielles, le traitement computationnel et l’optimisation optique, plutôt qu’une amélioration matérielle.
Dans sa dernière note, Morgan Stanley apporte un élément clé : le premier iPhone équipé d’un capteur 200 MP serait lancé en 2028, et le capteur serait fourni par Samsung.
Pourquoi 200 mégapixels ?
Un tel capteur ne servirait pas uniquement à afficher un gros chiffre sur une fiche technique. Avec 200 MP, Cupertino pourrait améliorer encore le pixel binning pour de meilleures performances en basse lumière, offrir des zooms numériques plus précis sans perte excessive de qualité. Un capteur 200 MP permettrait de proposer un zoom 3x optique sans téléobjectif dédié, en s’appuyant sur le crop dans l’image. Ce serait aussi une manière de compenser l’absence de périscope sur les modèles non Pro, tout en améliorant la netteté sur les longues focales.
Cette amélioration pourrait aussi renforcer les capacités de photographie computationnelle, notamment pour la vidéo et la réalité augmentée et anticiper les usages liés à l’IA générative et à l’analyse d’image locale. Comme souvent chez la firme californienne, l’objectif ne serait pas la résolution brute, mais ce qu’elle permet en termes d’usages réels.
Samsung, rival et partenaire clé
Si l’information se confirme, le capteur 200 MP serait fourni par Samsung (bien que Sony bosse aussi de ce côté là), un concurrent direct d’Apple sur le marché des smartphones. Mais cette situation est bien, bien loin d’être inédite : Samsung est déjà l’un des principaux fournisseurs d’écrans OLED pour l’iPhone.
Le Sud-Coréen est d’ailleurs également pressenti pour fournir le futur écran pliable et sans pli de l’iPhone Fold (qui pourrait bien avoir fuité hier au CES), preuve que la rivalité commerciale n’empêche pas une coopération industrielle étroite.
Qu'en penser ?
Apple semble ainsi suivre une stratégie d’évolution progressive, avec des gains mesurés chaque année et des ruptures technologiques plus espacées. Si 2028 marque bien l’arrivée du capteur 200 MP, il faudra encore patienter plusieurs générations avant de voir l’iPhone franchir un nouveau cap spectaculaire en photographie.
D’ici là, les prochains modèles devraient continuer à affiner ce qui fait déjà la force de l’iPhone : la constance des résultats, la vidéo, et le traitement intelligent des images, plutôt qu’une simple course aux chiffres.