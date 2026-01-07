À quand un capteur 200 MP pour l'iPhone ?

Qu'en penser ?



Apple semble ainsi suivre une stratégie d’évolution progressive, avec des gains mesurés chaque année et des ruptures technologiques plus espacées. Si 2028 marque bien l’arrivée du capteur 200 MP, il faudra encore patienter plusieurs générations avant de voir l’iPhone franchir un nouveau cap spectaculaire en photographie.



D’ici là, les prochains modèles devraient continuer à affiner ce qui fait déjà la force de l’iPhone : la constance des résultats, la vidéo, et le traitement intelligent des images, plutôt qu’une simple course aux chiffres.