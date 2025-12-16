Toutes les nouveautés d'iOS 26.3 à venir sur l'iPhone (partie 1)
Publié le
Pas de pause avant Noël comme on aurait pu le penser : Apple a lancé les dernières bêtas de ses systèmes (en 26.3) hier soir, à commencer par iOS 26.3 dont la mise à jour est attendue pour le mois de janvier. En raison du calendrier des fêtes, cette version se montre plus discrète que les précédentes, mais elle introduit néanmoins quelques évolutions symboliques, notamment en matière d’interopérabilité et de conformité réglementaire.
C’est sans doute la nouveauté la plus inattendue d’iOS 26.3 : après l'annonce de son partenariat avec Google, Apple continue de faciliter le switch d’un iPhone vers un smartphone Android. Un nouvel outil de transfert permet de placer les deux appareils côte à côte pour lancer automatiquement la migration, sans application tierce à installer. Actuellement, les deux plateformes disposent chacune de leur solution séparée : Move to iOS et Android Switch.
Ainsi, Photos, messages, notes, apps, mots de passe, numéro de téléphone et autres données essentielles peuvent être transférés en quelques étapes. Certaines informations restent toutefois exclues, comme les données de santé, les appareils jumelés via Bluetooth ou encore les notes protégées.
Autre nouveauté majeure, là encore réservée à l’Union européenne : le transfert de notifications vers des objets connectés tiers, comme les montres Android. Un nouveau menu Transfert des Notifications (Notification Forwarding en VO) fait son apparition dans l'app Réglages > Notifications. Il permet de rediriger les alertes de l’iPhone vers un seul appareil externe à la fois. En contrepartie, l’Apple Watch ne recevra plus les notifications tant que l’option est activée.
Cette fonction répond directement aux critiques de la Commission en matière de concurrence et de fermeture de systèmes qui visent Apple, accusée de réserver certaines capacités clés à ses propres accessoires. Une évolution contrainte, mais significative, dans le contexte du Digital Markets Act.
Sur un registre nettement plus esthétique, iOS 26.3 introduit une nouvelle section Météo dans la personnalisation de l’écran verrouillé (ndlr : pour rappel, pour y accéder, il suffit de faire un appui prolongé sur l'écran verrouillé > personnaliser et à ce stade, soit modifier un écran existant ou créer un nouveau set). Jusqu’ici fusionnée avec la section Astronomie, la météo bénéficie désormais de son propre espace de paramétrage.
Apple propose trois fonds d’écran météo prédéfinis, chacun illustrant une configuration différente : typographies variées pour l’heure, widgets météo distincts, et mise en scène plus pédagogique des informations climatiques. L’objectif est clair : mieux montrer le potentiel de ces fonds dynamiques, souvent sous-exploités par les utilisateurs.
s'agit très certainement d'une mise à jour modeste. Sans multiplier les nouveautés spectaculaires, iOS 26.3 envoie toutefois un message assez clair à destination de l'Europe. En effet, Apple semble assouplir ses frontières, tant sur le plan matériel (montres tierces) que logiciel (migration vers Android), sous la pression réglementaire européenne. Une mise à jour de transition, donc, mais qui pourrait annoncer des changements plus profonds dans la philosophie d’iOS pour les mois à venir.
