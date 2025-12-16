Toutes les nouveautés d'iOS 26.3 à venir sur l'iPhone (partie 1)

Qu'en penser d'iOS 26.3?



s'agit très certainement d'une mise à jour modeste. Sans multiplier les nouveautés spectaculaires, iOS 26.3 envoie toutefois un message assez clair à destination de l'Europe. En effet, Apple semble assouplir ses frontières, tant sur le plan matériel (montres tierces) que logiciel (migration vers Android), sous la pression réglementaire européenne. Une mise à jour de transition, donc, mais qui pourrait annoncer des changements plus profonds dans la philosophie d’iOS pour les mois à venir.