Chiffrement de bout en bout des messages RCS : des indices dans iOS 26.3

Rien ne confirme toutefois que le chiffrement de bout en bout des messages RCS sera activé dès la version finale d’iOS 26.3. Apple pourrait simplement poser les bases techniques en vue d’une activation ultérieure, via une mise à jour iOS future. Néanmoins, après près d’un an sans évolution visible depuis l’annonce officielle, la présence de ce code dans une bêta publique constitue un signal fort. Cupertino semble désormais prête à aligner pleinement Messages sur les standards de sécurité modernes du RCS, un pas important pour rapprocher l’expérience entre iPhone et Android tout en renforçant la confidentialité des échanges et en respectant les nouvelles obligations légales.

Repérée par le Français Tiino-X83 (que l'on trouve plus habituellement du côté des fuites au niveau de Free),. Celle-ci permettrait aux opérateurs mobiles d’activer ou de désactiver le chiffrement de bout en bout pour les messages RCS, en fonction du cadre réglementaire local.Apparemment,— Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free — disposent actuellement de cette ligne de code dans les. Aucune information ne porte sur un autre opérateur d'un autre pays.Cette particularité pourrait indiquer que la France fait partie des ppour le déploiement du RCS chiffré chez Apple, ou bien reflétermenés avec les opérateurs hexagonaux.Cette approche s’inscrit directement dans, les clients RCS doivent activer le chiffrement de bout en bout par défaut, sauf si la législation locale l’interdit explicitement.Ainsi, l’E2EE ne peut pas être activé ou désactivé utilisateur par utilisateur, mais uniquement à l’échelle d’un marché national. Si le chiffrement est désactivé, l’utilisateur doit en être clairement informé. Et lorsque l’E2EE est actif, tous les contenus envoyés par l’utilisateur doivent être chiffrés de bout en bout, à l’exception des notifications de saisie (du type).Dans ce contexte, la nouvelle option découverte dans iOS 26.3 pourrait servir à appliquer ces contraintes réglementaires, tout en permettant à Apple d’afficher l’état du chiffrement directement dans l’interface Messages.