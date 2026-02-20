Fuite d’iOS 26 : Apple veut toujours faire un exemple de Jon Prosser !
Par Laurence - Publié le
L’affaire de la fuite d’iOS 26 continue de s’étoffer sur le terrain judiciaire. Dans un rapport d’avancement conjoint déposé cette semaine avec les avocats de Michael Ramacciotti, Apple révèle travailler activement à l’organisation de la déposition de Jon Prosser, youtubeur bien connu du monde de la Pomme. Une étape clé dans un dossier sensible, mêlant secrets industriels, outils internes et accusations d’accès frauduleux à un iPhone de développement.
Pour rappel, Apple a intenté une action en justice en juillet dernier contre Jon Prosser et Michael Ramacciotti. Elle les accuse d’appropriation de secrets commerciaux et de violations de la législation américaine sur la fraude informatique.
Selon les éléments déposés en justice, Michael Ramacciotti aurait accédé sans autorisation à l’iPhone de développement de Ethan Lipnik, un ingénieur Apple depuis licencié. Il aurait ensuite montré à Jon Prosser, via un appel FaceTime, les détails du nouveau design Liquid Glass d’iOS 26, qui n’avait alors jamais été dévoilé publiquement. La suite, on la connait : le youtubeur avait posté des vidéos particulièrement exactes.
Les mois suivants ont été marqués par un contraste notable entre les deux défendeurs. D’après les documents judiciaires, Michael Ramacciotti a coopéré avec Apple et la justice, tandis que Jon Prosser n’a pas respecté les délais pour répondre formellement à la plainte.
En octobre, le tribunal a donc accédé à la demande d’Apple en prononçant un jugement par défaut contre Jon Prosser — ce qui revient à reconnaître la responsabilité juridique du prévenu, faute de réponse de sa part.
À l’époque, Jon Prosser avait néanmoins contesté l’idée d’un silence volontaire, affirmant être
Le nouveau rapport confirme aujourd’hui que, malgré ce jugement par défaut, les discussions se poursuivent. Apple indique avoir transmis à Jon Prosser des injonctions de production de pièces et à comparaître pour une déposition. Le principal intéressé en a accusé réception, et les deux parties travaillent désormais à fixer une date. Evidemment, il s'agit de la procédure américaine (qui diffère grandement de la notre).
Cette déposition devrait permettre de déterminer précisément quelles informations confidentielles ont été consultées, dans quelle mesure elles ont été diffusées, et d’évaluer les dommages potentiels subis par Apple. En parallèle, la firme cherche encore à mesurer l’ampleur exacte de l’accès dont aurait bénéficié Michael Ramacciotti sur l’iPhone de développement concerné.
Dans son dépôt initial, Apple réclame un procès avec jury et une série de mesures particulièrement étendues, parmi lesquelles une décision complète en sa faveur, des dommages et intérêts, dont le montant reste à déterminer, des dommages punitifs, en raison du caractère jugé volontaire et malveillant des faits, une interdiction formelle d’utiliser ou de divulguer toute information confidentielle d’Apple, la restitution ou la destruction de toutes les données sensibles en possession des défendeurs, et le remboursement des frais d’avocats et des intérêts légaux.
Au-delà du cas Jon Prosser, ce dossier illustre la fermeté croissante d’Apple face aux fuites, en particulier lorsqu’elles impliquent des outils internes ou des prototypes matériels. La coordination de cette déposition montre que, même après un jugement par défaut, Cupertino entend documenter précisément les faits afin d’obtenir des réparations à la hauteur des enjeux. Un message clair adressé aux leakers… et à toute personne tentée de franchir la ligne rouge des secrets industriels.
Retour sur une fuite très encadrée juridiquement
Pour rappel, Apple a intenté une action en justice en juillet dernier contre Jon Prosser et Michael Ramacciotti. Elle les accuse d’appropriation de secrets commerciaux et de violations de la législation américaine sur la fraude informatique.
Selon les éléments déposés en justice, Michael Ramacciotti aurait accédé sans autorisation à l’iPhone de développement de Ethan Lipnik, un ingénieur Apple depuis licencié. Il aurait ensuite montré à Jon Prosser, via un appel FaceTime, les détails du nouveau design Liquid Glass d’iOS 26, qui n’avait alors jamais été dévoilé publiquement. La suite, on la connait : le youtubeur avait posté des vidéos particulièrement exactes.
Un jugement par défaut… mais des échanges toujours en cours
Les mois suivants ont été marqués par un contraste notable entre les deux défendeurs. D’après les documents judiciaires, Michael Ramacciotti a coopéré avec Apple et la justice, tandis que Jon Prosser n’a pas respecté les délais pour répondre formellement à la plainte.
En octobre, le tribunal a donc accédé à la demande d’Apple en prononçant un jugement par défaut contre Jon Prosser — ce qui revient à reconnaître la responsabilité juridique du prévenu, faute de réponse de sa part.
À l’époque, Jon Prosser avait néanmoins contesté l’idée d’un silence volontaire, affirmant être
en communication active avec Apple depuis les premières étapes de l’affaire, tout en se disant limité dans ce qu’il pouvait déclarer publiquement.
Que demande Apple ?
Le nouveau rapport confirme aujourd’hui que, malgré ce jugement par défaut, les discussions se poursuivent. Apple indique avoir transmis à Jon Prosser des injonctions de production de pièces et à comparaître pour une déposition. Le principal intéressé en a accusé réception, et les deux parties travaillent désormais à fixer une date. Evidemment, il s'agit de la procédure américaine (qui diffère grandement de la notre).
Cette déposition devrait permettre de déterminer précisément quelles informations confidentielles ont été consultées, dans quelle mesure elles ont été diffusées, et d’évaluer les dommages potentiels subis par Apple. En parallèle, la firme cherche encore à mesurer l’ampleur exacte de l’accès dont aurait bénéficié Michael Ramacciotti sur l’iPhone de développement concerné.
Dans son dépôt initial, Apple réclame un procès avec jury et une série de mesures particulièrement étendues, parmi lesquelles une décision complète en sa faveur, des dommages et intérêts, dont le montant reste à déterminer, des dommages punitifs, en raison du caractère jugé volontaire et malveillant des faits, une interdiction formelle d’utiliser ou de divulguer toute information confidentielle d’Apple, la restitution ou la destruction de toutes les données sensibles en possession des défendeurs, et le remboursement des frais d’avocats et des intérêts légaux.
qu'en penser ?
Au-delà du cas Jon Prosser, ce dossier illustre la fermeté croissante d’Apple face aux fuites, en particulier lorsqu’elles impliquent des outils internes ou des prototypes matériels. La coordination de cette déposition montre que, même après un jugement par défaut, Cupertino entend documenter précisément les faits afin d’obtenir des réparations à la hauteur des enjeux. Un message clair adressé aux leakers… et à toute personne tentée de franchir la ligne rouge des secrets industriels.