Apple va-t-elle signer le retour d'une couleur mythique avec l'iPhone 18 Pro ?
Par Laurence - Publié le
L’iPhone 18 Pro n’arrivera pas avant plusieurs mois, mais les dernières rumeurs pourraient réjouir de nombreux utilisateurs : Apple testerait enfin un nouveau rouge, une demande récurrente depuis des années. À l’inverse, le futur iPhone Fold adopterait une approche beaucoup plus conservatrice côté couleurs.
Red is the new black
Selon Mark Gurman, Apple envisagerait un nouveau coloris rouge profond pour l’iPhone 18 Pro. Ce choix serait possible grâce à l’évolution récente du design : avec l’iPhone 17 Pro, Apple est passée à un châssis unibody entièrement en aluminium, offrant une plus grande liberté dans la palette de couleurs disponibles pour la gamme Pro.
Le journaliste souligne toutefois que la version orange cosmique rencontre un succès important, notamment en Chine. Rouge et orange étant
assez proches sur le cercle chromatique, Apple pourrait être amené à trancher entre l'un et l'autre. Mais le rouge —couleur portant bonheur en Asie— pourrait être un choix tout aussi judicieux. Pour l’heure, le rouge serait le coloris phare en phase de test pour les prochains iPhone Pro.
Cette perspective ravira ceux qui regrettent l’abandon des iPhone rouges depuis 2022, date à laquelle Apple avait cessé de proposer cette teinte avec l’iPhone 14. Et la fin des produits RED. Les autres rumeurs évoquant des teintes violettes ou brunes seraient, surtout des variations autour de cette idée de rouge.
L’iPhone Fold miserait sur des couleurs classiques
À l’opposé, le iPhone Fold devrait se montrer bien plus sage. Mark Gurman indique qu’Apple compte éviter les couleurs voyantes pour son tout premier iPhone pliant. Au programme : des teintes très classiques, comme un gris foncé ou noir, et une déclinaison blanc ou argent clair.
Cette stratégie rappelle les débuts de l’iPhone X, lancé avec seulement deux couleurs, quand l’iPhone 7 en proposait six. La raison serait avant tout industrielle : pour un premier produit d’un nouveau genre, limiter les options de couleurs permettrait de simplifier la fabrication et de réduire les risques.
Qu'en penser ?
D’un côté, un iPhone 18 Pro qui pourrait enfin oser un rouge affirmé et marquer visuellement la gamme haut de gamme. De l’autre, un iPhone Fold volontairement discret, misant sur l’élégance et la prudence industrielle pour ses débuts. Alors la question est de savoir si Apple va enfin ressortir un rouge flamboyant comme elle sait si bien les faire !