Apple va-t-elle signer le retour d'une couleur mythique avec l'iPhone 18 Pro ?

Qu'en penser ?



D’un côté, un iPhone 18 Pro qui pourrait enfin oser un rouge affirmé et marquer visuellement la gamme haut de gamme. De l’autre, un iPhone Fold volontairement discret, misant sur l’élégance et la prudence industrielle pour ses débuts. Alors la question est de savoir si Apple va enfin ressortir un rouge flamboyant comme elle sait si bien les faire !