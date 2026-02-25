iPhone 18 Pro : Dynamic Island réduite ou Face ID sous l'écran ? Qu'a choisi Apple ?

Une Dynamic Island réduite, pas supprimée

Un air de déjà-vu avec l’iPhone 17 Pro

Comment Apple réduirait la Dynamic Island

Qu'en penser ?



À plus long terme, Apple viserait toujours un iPhone entièrement constitué d’une seule plaque de verre, sans encoche, ni poinçon, ni Dynamic Island. Cette vision pourrait se concrétiser à l’occasion du 20ᵉ anniversaire de l’iPhone, attendu en 2027.



En revanche, sauf surprise, cette rupture ne se produirait pas dès l’automne 2026 avec l’iPhone 18 Pro. La génération à venir s’inscrirait plutôt dans une évolution progressive, fidèle à la stratégie habituelle d’Apple. L'iPhone 18 Pro serait même un modèle de sagesse avec peu d'évolution esthétique —sauf en matière de couleur où Apple nous préparait un fabuleux rouge !

Ces derniers mois, les spéculations ont été nombreuses autour de l’avenir de la Dynamic Island. Certaines sources affirmaient qu’Apple s’apprêtait à ladès la génération iPhone 18 Pro, tandis que d’autres évoquaient. La tendance la plus récente penche clairement pour cette seconde option.Outre, plusieurs leakers reconnus suret d’autres réseaux sociaux chinois avancent le même scénario :L’an dernier déjà, des rumeurs similaires annonçaient une Dynamic Island plus petite sur l’iPhone 17 Pro. Au final, son gabarit était resté inchangé.Mais la différence, cette fois, réside dans: les informations se sont intensifiées fin 2025 et début 2026, une période où les fuites ont tendance à gagner en précision.À l’inverse, les rumeurs évoquant une disparition totale de la Dynamic Island et un Face ID entièrement sous l’écran circulaient surtout au. Apple aurait donc soit repoussé cette évolution, soit laissé passer des spéculations trop optimistes.Pour parvenir à une Dynamic Island plus compacte, Apple travaillerait sur plusieurs évolutions matérielles. La principale consisterait à placer l’illuminateur de points du Face ID sous l’écran. D’autres avancées porteraient sur la miniaturisation de la caméra frontale, grâce à de nouvelles technologies optiques.En revanche, tout ne passerait pas encore sous la dalle., qui continuerait donc de jouer son rôle devisible, mais plus discrète.