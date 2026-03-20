Mais pourquoi les ventes d'iPhone explosent-elles en Chine (+23%) ?
Par Laurence - Publié le
Contre toute attente, Apple démarre l’année 2026 sur une dynamique solide en Chine. Alors que le marché global des smartphones recule, l’iPhone affiche une progression marquée, illustrant une stratégie particulièrement efficace dans un contexte économique tendu.
Selon une étude récente de Counterpoint Research, les ventes de smartphones en Chine ont chuté d’environ 4 % entre janvier et début mars 2026. Cette baisse s’explique notamment par la hausse des coûts des composants, en particulier les puces mémoire. Dans ce contexte difficile, Apple fait figure d’exception avec une progression impressionnante de 23 % des ventes d’iPhone sur la même période.
Cette performance repose sur plusieurs leviers. D’un côté, Apple a su maintenir des prix relativement stables sur ses modèles récents, notamment l’iPhone 17. De l’autre, la marque a multiplié les promotions via les plateformes e-commerce, un canal devenu incontournable en Chine.
Autre facteur clé : les subventions gouvernementales. Contrairement à de nombreux smartphones Android, devenus trop chers pour en bénéficier, l’iPhone est resté éligible à ces aides, renforçant son attractivité auprès des consommateurs.
Face à l’augmentation du coût des composants, plusieurs fabricants Android ont été contraints d’augmenter leurs tarifs. C’est notamment le cas de marques comme OPPO et vivo.
Même les aides publiques n’ont pas suffi à compenser cette hausse, contribuant à la baisse globale du marché. De son côté, Huawei semble mieux résister grâce à une dépendance accrue à des fournisseurs locaux, limitant son exposition aux fluctuations internationales.
L’un des avantages d’Apple réside dans ses accords à long terme avec ses fournisseurs. Ces contrats lui permettent d’amortir en partie la hausse des coûts et de préserver des prix compétitifs.
Une stratégie confirmée récemment par Tim Cook et Kevan Parekh, qui ont souligné la capacité de la firme à absorber les pressions à court terme, tout en laissant la porte ouverte à d’éventuels ajustements tarifaires si la situation perdure.
Malgré cette performance, les perspectives restent incertaines. La pression sur les coûts devrait se maintenir dans les prochains mois, avec un éventuel répit attendu autour du festival commercial de mi-année en Chine, traditionnellement marqué par d’importantes promotions.
Dans un marché chinois en contraction, Apple réussit un tour de force en affichant une croissance à deux chiffres. Entre maîtrise des coûts, stratégie commerciale agile et positionnement tarifaire bien calibré, l’iPhone tire son épingle du jeu. Mais la vraie question est de savoir si cette dynamique pourra se maintenir sur la durée, dans un environnement où la pression sur les prix et la concurrence locale ne faiblissent pas.
Un marché chinois en recul… sauf pour Apple
Selon une étude récente de Counterpoint Research, les ventes de smartphones en Chine ont chuté d’environ 4 % entre janvier et début mars 2026. Cette baisse s’explique notamment par la hausse des coûts des composants, en particulier les puces mémoire. Dans ce contexte difficile, Apple fait figure d’exception avec une progression impressionnante de 23 % des ventes d’iPhone sur la même période.
Cette performance repose sur plusieurs leviers. D’un côté, Apple a su maintenir des prix relativement stables sur ses modèles récents, notamment l’iPhone 17. De l’autre, la marque a multiplié les promotions via les plateformes e-commerce, un canal devenu incontournable en Chine.
Autre facteur clé : les subventions gouvernementales. Contrairement à de nombreux smartphones Android, devenus trop chers pour en bénéficier, l’iPhone est resté éligible à ces aides, renforçant son attractivité auprès des consommateurs.
Android pénalisé par la hausse des prix
Face à l’augmentation du coût des composants, plusieurs fabricants Android ont été contraints d’augmenter leurs tarifs. C’est notamment le cas de marques comme OPPO et vivo.
Même les aides publiques n’ont pas suffi à compenser cette hausse, contribuant à la baisse globale du marché. De son côté, Huawei semble mieux résister grâce à une dépendance accrue à des fournisseurs locaux, limitant son exposition aux fluctuations internationales.
Apple profite de ses accords industriels
L’un des avantages d’Apple réside dans ses accords à long terme avec ses fournisseurs. Ces contrats lui permettent d’amortir en partie la hausse des coûts et de préserver des prix compétitifs.
Une stratégie confirmée récemment par Tim Cook et Kevan Parekh, qui ont souligné la capacité de la firme à absorber les pressions à court terme, tout en laissant la porte ouverte à d’éventuels ajustements tarifaires si la situation perdure.
Malgré cette performance, les perspectives restent incertaines. La pression sur les coûts devrait se maintenir dans les prochains mois, avec un éventuel répit attendu autour du festival commercial de mi-année en Chine, traditionnellement marqué par d’importantes promotions.
Qu’en penser ?
Dans un marché chinois en contraction, Apple réussit un tour de force en affichant une croissance à deux chiffres. Entre maîtrise des coûts, stratégie commerciale agile et positionnement tarifaire bien calibré, l’iPhone tire son épingle du jeu. Mais la vraie question est de savoir si cette dynamique pourra se maintenir sur la durée, dans un environnement où la pression sur les prix et la concurrence locale ne faiblissent pas.