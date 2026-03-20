Mais pourquoi les ventes d'iPhone explosent-elles en Chine (+23%) ?

Qu’en penser ?



Dans un marché chinois en contraction, Apple réussit un tour de force en affichant une croissance à deux chiffres. Entre maîtrise des coûts, stratégie commerciale agile et positionnement tarifaire bien calibré, l’iPhone tire son épingle du jeu. Mais la vraie question est de savoir si cette dynamique pourra se maintenir sur la durée, dans un environnement où la pression sur les prix et la concurrence locale ne faiblissent pas.