iOS 27 : ces nouvelles fonctions IA qui vont changer l’iPhone (ou pas)

Une Visual Intelligence qui monte en puissance

Wallet et Safari gagnent en automatisation

Une IA de plus en plus intégrée à iOS

Qu'en penser ?



Apple a déjà annoncé ses ambitions autour d’Apple Intelligence, mais accuse un retard certain face à ses concurrents. La firme a notamment conclu un partenariat avec Google pour intégrer ses modèles Gemini dans Siri. Toutefois, ces fonctions ne sont toujours pas disponibles aujourd’hui, même après iOS 26.4. Les prémices pourraient arriver avec iOS 26.5, avant une refonte plus profonde avec iOS 27.



Avec iOS 27, Apple semble accélérer sur une IA discrète mais omniprésente, capable d’automatiser des tâches du quotidien sans intervention explicite. Plutôt que de miser sur des fonctionnalités spectaculaires, la firme privilégie des intégrations pratiques au cœur du système. Une stratégie cohérente avec son ADN… mais qui devra convaincre face à des concurrents déjà très avancés sur l’IA générative.

Apple semble vouloir faire de la. Déjà présente sous une forme limitée, la fonction pourrait ainsi gagner, avec une portée plus pratique et tournée vers le quotidien.Il serait possible de scanner des étiquettes alimentaires pour en extraire des informations nutritionnelles : cette évolution pourrait s’intégrer à l’(qui pourrait être revue également). Mais également d'à partir d’éléments physiques : un numéro de téléphone ou une adresse imprimée pourraient être reconnus et proposés directement dans l’app Contacts.Ces évolutions s’inscrivent dans une, alors que Apple travaillerait sur de nouveaux appareils intégrant cette technologie, comme des lunettes connectées ou des AirPods dotés de capteurs IR.Billets d’événements, cartes de fidélité ou abonnements pourraient ainsi être reconnus et convertis en passes numériques, sans manipulation complexe. Cette approche a déjà été popularisée du côté des smartphones Android, mais encore absente chez Apple.De son côté,: le renommage automatique des groupes d’onglets. L’IA analyserait le contenu des pages ouvertes pour proposer un nom pertinent, simplifiant l’organisation.Ces nouveautés restent à confirmer, mais elles s’inscrivent dans une tendance claire : Apple cherche à intégrer l’IA directement dans ses applications natives, plutôt que de la cantonner à des outils isolés. Mais parmi les nouveautés IA, il est ben sûr question d'une, attendue elle aussi avec iOS 27, qui devrait renforcer cette approche en orchestrant ces différentes fonctions.Pour rappel,, et ce, dans l'optique d'en faire un véritable assistant conversationnel, proche de ChatGPT ou Gemini, avec une interface de type messagerie permettant des échanges fluides.. On évoque une présence dans la Dynamic Island, une barre de recherche, des indicateurs en temps réel et un design Liquid Glass translucide. L’expérience gagnerait ainsi en clarté, en fluidité et surtout en continuité dans les échanges.