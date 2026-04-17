iOS 27 : ces nouvelles fonctions IA qui vont changer l’iPhone (ou pas)
Par Laurence - Publié le
À quelques mois de la WWDC, des indices dans le code d’iOS laissent entrevoir plusieurs évolutions majeures autour d’Apple Intelligence. Au programme : reconnaissance visuelle enrichie, automatisation dans les apps et intégration plus poussée de l’IA au cœur du système.
Apple semble vouloir faire de la reconnaissance visuelle un pilier de son système. Déjà présente sous une forme limitée, la fonction pourrait ainsi gagner de nouveaux usages dans iOS 27, avec une portée plus pratique et tournée vers le quotidien.
Il serait possible de scanner des étiquettes alimentaires pour en extraire des informations nutritionnelles : cette évolution pourrait s’intégrer à l’app Santé (qui pourrait être revue également). Mais également d'ajouter automatiquement des contacts à partir d’éléments physiques : un numéro de téléphone ou une adresse imprimée pourraient être reconnus et proposés directement dans l’app Contacts.
Ces évolutions s’inscrivent dans une stratégie plus large, alors que Apple travaillerait sur de nouveaux appareils intégrant cette technologie, comme des lunettes connectées ou des AirPods dotés de capteurs IR.
L’application Apple Wallet pourrait bientôt générer automatiquement des cartes numériques à partir de simples scans. Billets d’événements, cartes de fidélité ou abonnements pourraient ainsi être reconnus et convertis en passes numériques, sans manipulation complexe. Cette approche a déjà été popularisée du côté des smartphones Android, mais encore absente chez Apple.
De son côté, Safari devrait bénéficier d’une fonction plus discrète mais potentiellement utile : le renommage automatique des groupes d’onglets. L’IA analyserait le contenu des pages ouvertes pour proposer un nom pertinent, simplifiant l’organisation.
Ces nouveautés restent à confirmer, mais elles s’inscrivent dans une tendance claire : Apple cherche à intégrer l’IA directement dans ses applications natives, plutôt que de la cantonner à des outils isolés. Mais parmi les nouveautés IA, il est ben sûr question d'une version plus avancée de Siri, attendue elle aussi avec iOS 27, qui devrait renforcer cette approche en orchestrant ces différentes fonctions.
Pour rappel, Cupertino teste une application autonome de Siri sur iPhone, iPad et Mac, et ce, dans l'optique d'en faire un véritable assistant conversationnel, proche de ChatGPT ou Gemini, avec une interface de type messagerie permettant des échanges fluides. L’interface aurait été entièrement repensée, plus moderne et mieux intégrée au système. On évoque une présence dans la Dynamic Island, une barre de recherche, des indicateurs en temps réel et un design Liquid Glass translucide. L’expérience gagnerait ainsi en clarté, en fluidité et surtout en continuité dans les échanges.
Apple a déjà annoncé ses ambitions autour d’Apple Intelligence, mais accuse un retard certain face à ses concurrents. La firme a notamment conclu un partenariat avec Google pour intégrer ses modèles Gemini dans Siri. Toutefois, ces fonctions ne sont toujours pas disponibles aujourd’hui, même après iOS 26.4. Les prémices pourraient arriver avec iOS 26.5, avant une refonte plus profonde avec iOS 27.
Avec iOS 27, Apple semble accélérer sur une IA discrète mais omniprésente, capable d’automatiser des tâches du quotidien sans intervention explicite. Plutôt que de miser sur des fonctionnalités spectaculaires, la firme privilégie des intégrations pratiques au cœur du système. Une stratégie cohérente avec son ADN… mais qui devra convaincre face à des concurrents déjà très avancés sur l’IA générative.
Une Visual Intelligence qui monte en puissance
Apple semble vouloir faire de la reconnaissance visuelle un pilier de son système. Déjà présente sous une forme limitée, la fonction pourrait ainsi gagner de nouveaux usages dans iOS 27, avec une portée plus pratique et tournée vers le quotidien.
Il serait possible de scanner des étiquettes alimentaires pour en extraire des informations nutritionnelles : cette évolution pourrait s’intégrer à l’app Santé (qui pourrait être revue également). Mais également d'ajouter automatiquement des contacts à partir d’éléments physiques : un numéro de téléphone ou une adresse imprimée pourraient être reconnus et proposés directement dans l’app Contacts.
Ces évolutions s’inscrivent dans une stratégie plus large, alors que Apple travaillerait sur de nouveaux appareils intégrant cette technologie, comme des lunettes connectées ou des AirPods dotés de capteurs IR.
Wallet et Safari gagnent en automatisation
L’application Apple Wallet pourrait bientôt générer automatiquement des cartes numériques à partir de simples scans. Billets d’événements, cartes de fidélité ou abonnements pourraient ainsi être reconnus et convertis en passes numériques, sans manipulation complexe. Cette approche a déjà été popularisée du côté des smartphones Android, mais encore absente chez Apple.
De son côté, Safari devrait bénéficier d’une fonction plus discrète mais potentiellement utile : le renommage automatique des groupes d’onglets. L’IA analyserait le contenu des pages ouvertes pour proposer un nom pertinent, simplifiant l’organisation.
Une IA de plus en plus intégrée à iOS
Ces nouveautés restent à confirmer, mais elles s’inscrivent dans une tendance claire : Apple cherche à intégrer l’IA directement dans ses applications natives, plutôt que de la cantonner à des outils isolés. Mais parmi les nouveautés IA, il est ben sûr question d'une version plus avancée de Siri, attendue elle aussi avec iOS 27, qui devrait renforcer cette approche en orchestrant ces différentes fonctions.
Pour rappel, Cupertino teste une application autonome de Siri sur iPhone, iPad et Mac, et ce, dans l'optique d'en faire un véritable assistant conversationnel, proche de ChatGPT ou Gemini, avec une interface de type messagerie permettant des échanges fluides. L’interface aurait été entièrement repensée, plus moderne et mieux intégrée au système. On évoque une présence dans la Dynamic Island, une barre de recherche, des indicateurs en temps réel et un design Liquid Glass translucide. L’expérience gagnerait ainsi en clarté, en fluidité et surtout en continuité dans les échanges.
Qu'en penser ?
Apple a déjà annoncé ses ambitions autour d’Apple Intelligence, mais accuse un retard certain face à ses concurrents. La firme a notamment conclu un partenariat avec Google pour intégrer ses modèles Gemini dans Siri. Toutefois, ces fonctions ne sont toujours pas disponibles aujourd’hui, même après iOS 26.4. Les prémices pourraient arriver avec iOS 26.5, avant une refonte plus profonde avec iOS 27.
Avec iOS 27, Apple semble accélérer sur une IA discrète mais omniprésente, capable d’automatiser des tâches du quotidien sans intervention explicite. Plutôt que de miser sur des fonctionnalités spectaculaires, la firme privilégie des intégrations pratiques au cœur du système. Une stratégie cohérente avec son ADN… mais qui devra convaincre face à des concurrents déjà très avancés sur l’IA générative.