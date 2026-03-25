Avec iOS 27, Apple préparerait une app Siri dédiée, enfin digne de ChatGPT ?
Par Laurence - Publié le
Apple pourrait bien changer radicalement son approche de l’intelligence artificielle. À l’occasion de la prochaine WWDC, la firme devrait lever le voile sur iOS 27 avec une version totalement repensée de Siri, peut-être sous forme d’application dédiée.
Selon Mark Gurman, Apple teste actuellement une version autonome de Siri sur iPhone, iPad et Mac. Il s'agirait de transformer enfin Siri en véritable assistant conversationnel, à l’image de ChatGPT ou Gemini. Cette nouvelle app fonctionnerait comme une messagerie, avec des échanges fluides sous forme de chat, loin de l’expérience actuelle encore très limitée.
Pour cela, l'interface aurait été entièrement repensée : beaucoup plus moderne et intégrée au système. Parmi les évolutions évoquées, on trouverait une intégration dans la Dynamic Island, une invite du style
Cette évolution s’inscrit dans un contexte particulier. Cupertino a déjà annoncé ses ambitions autour d’Apple Intelligence, mais accuse un retard certain face à ses concurrents. La firme a notamment conclu un partenariat avec Google pour intégrer ses modèles Gemini dans Siri.
Toutefois, ces fonctions ne sont toujours pas disponibles aujourd’hui, même après iOS 26.4. Les prémices pourraient arriver avec iOS 26.5, avant une refonte plus profonde avec iOS 27.
Au-delà de l’app dédiée, Apple préparerait une intégration plus large de Siri dans iOS avec un bouton
Avec iOS 27, Apple semble enfin prêt à repenser Siri en profondeur. Une app dédiée, une interface moderne et une vraie dimension conversationnelle pourraient marquer un tournant attendu depuis des années. Avec toujours une grande inconnue : Apple pourra-t-il rattraper son retard face aux leaders de l’IA ? Réponse dès la WWDC en juin.
Siri chatbot ?
Selon Mark Gurman, Apple teste actuellement une version autonome de Siri sur iPhone, iPad et Mac. Il s'agirait de transformer enfin Siri en véritable assistant conversationnel, à l’image de ChatGPT ou Gemini. Cette nouvelle app fonctionnerait comme une messagerie, avec des échanges fluides sous forme de chat, loin de l’expérience actuelle encore très limitée.
Pour cela, l'interface aurait été entièrement repensée : beaucoup plus moderne et intégrée au système. Parmi les évolutions évoquées, on trouverait une intégration dans la Dynamic Island, une invite du style
Search or Askpour lancer une requête, un indicateur dynamique pendant le traitement et, bien sûr, une interface
Liquid Glasstranslucide pour afficher les résultats. L’expérience deviendrait ainsi plus visuelle, progressive et surtout conversationnelle, avec la possibilité d’enchaîner les échanges naturellement.
Apple mise sur l’IA, mais avec beaucoup de retard
Cette évolution s’inscrit dans un contexte particulier. Cupertino a déjà annoncé ses ambitions autour d’Apple Intelligence, mais accuse un retard certain face à ses concurrents. La firme a notamment conclu un partenariat avec Google pour intégrer ses modèles Gemini dans Siri.
Toutefois, ces fonctions ne sont toujours pas disponibles aujourd’hui, même après iOS 26.4. Les prémices pourraient arriver avec iOS 26.5, avant une refonte plus profonde avec iOS 27.
Au-delà de l’app dédiée, Apple préparerait une intégration plus large de Siri dans iOS avec un bouton
Dis Siridans différentes apps, une fonction
Write with Siripour générer du texte et une présence renforcée dans tout le système. L’objectif est clair : faire de Siri un assistant central, capable d’intervenir partout, et plus seulement à la demande.
Qu'en penser ?
Avec iOS 27, Apple semble enfin prêt à repenser Siri en profondeur. Une app dédiée, une interface moderne et une vraie dimension conversationnelle pourraient marquer un tournant attendu depuis des années. Avec toujours une grande inconnue : Apple pourra-t-il rattraper son retard face aux leaders de l’IA ? Réponse dès la WWDC en juin.