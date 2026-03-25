Avec iOS 27, Apple préparerait une app Siri dédiée, enfin digne de ChatGPT ?

Qu'en penser ?



Avec iOS 27, Apple semble enfin prêt à repenser Siri en profondeur. Une app dédiée, une interface moderne et une vraie dimension conversationnelle pourraient marquer un tournant attendu depuis des années. Avec toujours une grande inconnue : Apple pourra-t-il rattraper son retard face aux leaders de l’IA ? Réponse dès la WWDC en juin.