iOS 27 ou la revanche de Siri : Apple va-t-elle proposer un vrai chatbot ?

Un nouveau geste

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Une véritable application Siri

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Siri pourra aussi utiliser ChatGPT ou Gemini

Qu'en penser ?



Toutes ces nouveautés montrent surtout qu’Apple prépare une réponse beaucoup plus ambitieuse à la vague IA lancée par OpenAI, Google et Anthropic. Après plusieurs retards autour de Siri et d’Apple Intelligence dans iOS 26, iOS 27 semble désormais pensé comme la véritable transition vers une nouvelle génération d’assistants intelligents. Bref la réponse à la WWDC !

Lorsque l’utilisateur activera Siri sur l’iPhone,Les réponses prendraient ensuite la forme de cartes transparentes affichant du texte, des images, des listes, ou des informations contextuelles.D'ailleurs, un simple geste depuis le haut-centre de l’écran ferait apparaître une barredirectement dans la Dynamic Island. Cette fonction remplacerait en partie le Spotlight actuel, mais avec une approche bien plus intelligente et conversationnelle.Apple préparerait également un, avec historique des échanges, cartes météo, rendez-vous, notes, et autres données liées à la requête.La nouveauté la plus importante serait toutefois l’arrivée d’une application Siri dédiée. Jusqu’ici, Siri restait essentiellement un assistant vocal éphémère sans véritable interface persistante.Avec iOS 27,permettant de retrouver ses anciennes conversations, lancer de nouveaux échanges, rechercher dans l’historique, ou discuter avec Siri comme avec ChatGPT.L’interface utiliserait une grille de conversations, une barre de recherche, un bouton, ainsi que la possibilité d’envoyer des images, des documents, du texte, ou des requêtes vocales. Apple semble clairement vouloir rapprocher Siri des usages actuels des IA conversationnelles.Apple préparerait une ouverture beaucoup plus large aux IA tierces. Comme aujourd’hui avec ChatGPT dans Apple Intelligence, lElle envisagerait même decomme Outils d'écriture, Image Playground, ou les outils de génération d’images.L’application deviendrait plus simple, plus conversationnelle, et plus proche des outils IA modernes. Apple testerait actuellement de nouveaux modèles capables de produire des images beaucoup plus crédibles que les générations actuelles. Il faut dire que Cupertino est clairement à la traine sur cette fonction face à Android.