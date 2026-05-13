iOS 27 ou la revanche de Siri : Apple va-t-elle proposer un vrai chatbot ?
Par Laurence - Publié le
Dans la foulée de la présentation d'Android 17, Apple entend bien ne plus rester à la traîne et préparerait la plus grosse transformation de Siri depuis son lancement. Selon Bloomberg, iOS 27 ne se contentera pas d’améliorer l’assistant vocal mais devrait transformer Siri en véritable chatbot conversationnel capable de rivaliser avec ChatGPT, Gemini ou Claude.
Lorsque l’utilisateur activera Siri sur l’iPhone, une animation en forme de pilule apparaîtra directement dans la Dynamic Island. Les réponses prendraient ensuite la forme de cartes transparentes affichant du texte, des images, des listes, ou des informations contextuelles.
D'ailleurs, un simple geste depuis le haut-centre de l’écran ferait apparaître une barre
Apple préparerait également un véritable mode conversationnel proche d’une discussion iMessage, avec historique des échanges, cartes météo, rendez-vous, notes, et autres données liées à la requête.
La nouveauté la plus importante serait toutefois l’arrivée d’une application Siri dédiée. Jusqu’ici, Siri restait essentiellement un assistant vocal éphémère sans véritable interface persistante.
Avec iOS 27, Cupertino travaillerait sur une app complète permettant de retrouver ses anciennes conversations, lancer de nouveaux échanges, rechercher dans l’historique, ou discuter avec Siri comme avec ChatGPT.
L’interface utiliserait une grille de conversations, une barre de recherche, un bouton
Apple préparerait une ouverture beaucoup plus large aux IA tierces. Comme aujourd’hui avec ChatGPT dans Apple Intelligence, les utilisateurs pourraient choisir entre ChatGPT, Gemini, ou d’autres modèles IA directement dans Siri.
Elle envisagerait même de laisser les utilisateurs sélectionner leur IA par défaut pour certaines fonctions comme Outils d'écriture, Image Playground, ou les outils de génération d’images. Cette approche ouverte est finalement assez différente de Google qui pousse principalement Gemini dans Android.
La firme travaillerait également sur une importante mise à jour d’Image Playground. L’application deviendrait plus simple, plus conversationnelle, et plus proche des outils IA modernes. Apple testerait actuellement de nouveaux modèles capables de produire des images beaucoup plus crédibles que les générations actuelles. Il faut dire que Cupertino est clairement à la traine sur cette fonction face à Android.
Toutes ces nouveautés montrent surtout qu’Apple prépare une réponse beaucoup plus ambitieuse à la vague IA lancée par OpenAI, Google et Anthropic. Après plusieurs retards autour de Siri et d’Apple Intelligence dans iOS 26, iOS 27 semble désormais pensé comme la véritable transition vers une nouvelle génération d’assistants intelligents. Bref la réponse à la WWDC !
Un nouveau geste
Lorsque l’utilisateur activera Siri sur l’iPhone, une animation en forme de pilule apparaîtra directement dans la Dynamic Island. Les réponses prendraient ensuite la forme de cartes transparentes affichant du texte, des images, des listes, ou des informations contextuelles.
D'ailleurs, un simple geste depuis le haut-centre de l’écran ferait apparaître une barre
Search or Askdirectement dans la Dynamic Island. Cette fonction remplacerait en partie le Spotlight actuel, mais avec une approche bien plus intelligente et conversationnelle.
Apple préparerait également un véritable mode conversationnel proche d’une discussion iMessage, avec historique des échanges, cartes météo, rendez-vous, notes, et autres données liées à la requête.
Une véritable application Siri
La nouveauté la plus importante serait toutefois l’arrivée d’une application Siri dédiée. Jusqu’ici, Siri restait essentiellement un assistant vocal éphémère sans véritable interface persistante.
Avec iOS 27, Cupertino travaillerait sur une app complète permettant de retrouver ses anciennes conversations, lancer de nouveaux échanges, rechercher dans l’historique, ou discuter avec Siri comme avec ChatGPT.
L’interface utiliserait une grille de conversations, une barre de recherche, un bouton
+, ainsi que la possibilité d’envoyer des images, des documents, du texte, ou des requêtes vocales. Apple semble clairement vouloir rapprocher Siri des usages actuels des IA conversationnelles.
Siri pourra aussi utiliser ChatGPT ou Gemini
Apple préparerait une ouverture beaucoup plus large aux IA tierces. Comme aujourd’hui avec ChatGPT dans Apple Intelligence, les utilisateurs pourraient choisir entre ChatGPT, Gemini, ou d’autres modèles IA directement dans Siri.
Elle envisagerait même de laisser les utilisateurs sélectionner leur IA par défaut pour certaines fonctions comme Outils d'écriture, Image Playground, ou les outils de génération d’images. Cette approche ouverte est finalement assez différente de Google qui pousse principalement Gemini dans Android.
La firme travaillerait également sur une importante mise à jour d’Image Playground. L’application deviendrait plus simple, plus conversationnelle, et plus proche des outils IA modernes. Apple testerait actuellement de nouveaux modèles capables de produire des images beaucoup plus crédibles que les générations actuelles. Il faut dire que Cupertino est clairement à la traine sur cette fonction face à Android.
Qu'en penser ?
Toutes ces nouveautés montrent surtout qu’Apple prépare une réponse beaucoup plus ambitieuse à la vague IA lancée par OpenAI, Google et Anthropic. Après plusieurs retards autour de Siri et d’Apple Intelligence dans iOS 26, iOS 27 semble désormais pensé comme la véritable transition vers une nouvelle génération d’assistants intelligents. Bref la réponse à la WWDC !