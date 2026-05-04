Que réserve iOS 27 : app Siri, satellite / 5G, IA, iPhone compatible...

Qu'en penser ?



Avec iOS 27, Apple semble vouloir entrer dans une nouvelle phase de maturation de son écosystème IA. Après une année marquée par l’arrivée d’Apple Intelligence, la firme préparerait désormais une intégration beaucoup plus profonde de Siri dans l’expérience quotidienne de l’iPhone.



Mais contrairement à certaines mises à jour très spectaculaires du passé, iOS 27 pourrait surtout devenir une version de consolidation : moins de nouveautés visuelles massives, mais une plateforme plus stable, plus intelligente et plus cohérente avant les prochaines grandes évolutions matérielles prévues autour des futurs iPhone 18.