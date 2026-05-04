Que réserve iOS 27 : app Siri, satellite / 5G, IA, iPhone compatible...
Par Laurence - Publié le
Apple devrait dévoiler iOS 27 lors de la keynote de la WWDC 2026 le 8 juin prochain. Et malgré une approche qui serait davantage centrée sur la stabilité et les performances, plusieurs nouveautés importantes commencent déjà à fuiter : nouvelle application Siri, fonctions satellite avancées, outils dopés à l’IA et amélioration du design Liquid Glass.
La plus grosse évolution d’iOS 27 pourrait concerner Siri. Selon plusieurs sources, Apple préparerait une application entièrement dédiée à son assistant vocal sur iPhone, iPad et Mac.
Cette nouvelle interface fonctionnerait à la fois en mode texte et vocal, avec un historique des conversations, dans une approche très proche de ChatGPT, Gemini ou Claude. Apple travaillerait également sur un nouveau design intégré à la Dynamic Island. Lors de l’activation de Siri, un champ
iOS 27 devrait aussi enfin intégrer les fonctions Siri personnalisées promises depuis 2024. Apple avait notamment montré un assistant capable d’aller chercher automatiquement des informations dans Mail ou Messages pour répondre à des questions complexes.
Apple continuerait aussi d’étendre ses capacités satellite sur iPhone. iOS 27 pourrait introduire une connexion internet satellite 5G, même si celle-ci serait réservée aux futurs iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max et iPhone Ultra équipés du modem C2 maison.
Parmi les nouveautés évoquées, seraient pressentis une version d'Apple Plans via satellite, l'envoi de photos dans Messages via satellite, l'ouverture des API satellite aux applications tierces et enfin la possibilité d'une connexion satellite sans devoir orienter l’iPhone vers le ciel. Notons que ces évolutions arrivent alors qu’Amazon vient d’annoncer le rachat de Globalstar, partenaire historique d’Apple pour les fonctions satellite actuelles.
Apple Intelligence continuerait aussi à s’étendre. Plusieurs fonctions IA auraient été découvertes dans le code des serveurs de la Pomme : l'analyse des étiquettes nutritionnelles via la caméra, l'ajout automatique de contacts à partir de cartes de visite, la numérisation de tickets physiques dans Wallet ou encore la génération automatique de noms pour les groupes d’onglets Safari. La firme préparerait également de nouveaux outils de retouche photo dopés à l’IA ainsi qu’un clavier amélioré avec autocorrection avancée proche de Grammarly.
En interne, iOS 27 serait comparé à Mac OS X Snow Leopard. Autrement dit : moins de révolution visuelle, mais un gros travail sur les performances, la stabilité et les corrections de bugs. Le design Liquid Glass resterait globalement inchangé, même si Apple testerait un réglage système permettant d’ajuster précisément la transparence de l’interface.
Selon plusieurs fuites, iOS 27 serait compatible avec les iPhone 12 et modèles plus récents. Apple abandonnerait donc le support des iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max et iPhone SE 2. Les nouvelles fonctions Apple Intelligence resteraient quant à elles réservées aux iPhone 15 Pro et modèles ultérieurs.
Avec iOS 27, Apple semble vouloir entrer dans une nouvelle phase de maturation de son écosystème IA. Après une année marquée par l’arrivée d’Apple Intelligence, la firme préparerait désormais une intégration beaucoup plus profonde de Siri dans l’expérience quotidienne de l’iPhone.
Mais contrairement à certaines mises à jour très spectaculaires du passé, iOS 27 pourrait surtout devenir une version de consolidation : moins de nouveautés visuelles massives, mais une plateforme plus stable, plus intelligente et plus cohérente avant les prochaines grandes évolutions matérielles prévues autour des futurs iPhone 18.
Une toute nouvelle application Siri
La plus grosse évolution d’iOS 27 pourrait concerner Siri. Selon plusieurs sources, Apple préparerait une application entièrement dédiée à son assistant vocal sur iPhone, iPad et Mac.
Cette nouvelle interface fonctionnerait à la fois en mode texte et vocal, avec un historique des conversations, dans une approche très proche de ChatGPT, Gemini ou Claude. Apple travaillerait également sur un nouveau design intégré à la Dynamic Island. Lors de l’activation de Siri, un champ
Search or Askapparaîtrait avec un curseur lumineux inspiré des visuels de la WWDC 2026.
iOS 27 devrait aussi enfin intégrer les fonctions Siri personnalisées promises depuis 2024. Apple avait notamment montré un assistant capable d’aller chercher automatiquement des informations dans Mail ou Messages pour répondre à des questions complexes.
Des fonctions satellite beaucoup plus ambitieuses
Apple continuerait aussi d’étendre ses capacités satellite sur iPhone. iOS 27 pourrait introduire une connexion internet satellite 5G, même si celle-ci serait réservée aux futurs iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max et iPhone Ultra équipés du modem C2 maison.
Parmi les nouveautés évoquées, seraient pressentis une version d'Apple Plans via satellite, l'envoi de photos dans Messages via satellite, l'ouverture des API satellite aux applications tierces et enfin la possibilité d'une connexion satellite sans devoir orienter l’iPhone vers le ciel. Notons que ces évolutions arrivent alors qu’Amazon vient d’annoncer le rachat de Globalstar, partenaire historique d’Apple pour les fonctions satellite actuelles.
Encore plus d’Apple Intelligence
Apple Intelligence continuerait aussi à s’étendre. Plusieurs fonctions IA auraient été découvertes dans le code des serveurs de la Pomme : l'analyse des étiquettes nutritionnelles via la caméra, l'ajout automatique de contacts à partir de cartes de visite, la numérisation de tickets physiques dans Wallet ou encore la génération automatique de noms pour les groupes d’onglets Safari. La firme préparerait également de nouveaux outils de retouche photo dopés à l’IA ainsi qu’un clavier amélioré avec autocorrection avancée proche de Grammarly.
En interne, iOS 27 serait comparé à Mac OS X Snow Leopard. Autrement dit : moins de révolution visuelle, mais un gros travail sur les performances, la stabilité et les corrections de bugs. Le design Liquid Glass resterait globalement inchangé, même si Apple testerait un réglage système permettant d’ajuster précisément la transparence de l’interface.
Quels iPhone seront compatibles ?
Selon plusieurs fuites, iOS 27 serait compatible avec les iPhone 12 et modèles plus récents. Apple abandonnerait donc le support des iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max et iPhone SE 2. Les nouvelles fonctions Apple Intelligence resteraient quant à elles réservées aux iPhone 15 Pro et modèles ultérieurs.
Qu'en penser ?
Avec iOS 27, Apple semble vouloir entrer dans une nouvelle phase de maturation de son écosystème IA. Après une année marquée par l’arrivée d’Apple Intelligence, la firme préparerait désormais une intégration beaucoup plus profonde de Siri dans l’expérience quotidienne de l’iPhone.
Mais contrairement à certaines mises à jour très spectaculaires du passé, iOS 27 pourrait surtout devenir une version de consolidation : moins de nouveautés visuelles massives, mais une plateforme plus stable, plus intelligente et plus cohérente avant les prochaines grandes évolutions matérielles prévues autour des futurs iPhone 18.