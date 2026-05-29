iOS 27 : à quoi vont ressembler Siri, Photos et Appareil photo dopés à l’IA ?

Siri va débarquer directement dans l’appareil photo

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Une interface Camera beaucoup plus personnalisable

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L’application Photos plus intelligente

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Et le reste ?

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Apple prépare une WWDC très centré sur l’IA

Qu’en penser ?



Le plus intéressant dans ces fuites, c’est qu’Apple semble progressivement transformer l’iPhone en véritable appareil de compréhension visuelle. L’objectif ne serait plus seulement de prendre des photos, mais de permettre à l’iPhone d’analyser le monde, de comprendre les objets, de modifier les images, et automatiser des tâches complexes grâce à l’IA. Et derrière ces nouveautés se profile déjà la prochaine étape stratégique d’Apple : des appareils toujours plus tournés vers l’IA visuelle et contextuelle.

L’une des évolutions les plus importantes concernerait l’application Camera.Ainsi, l’utilisateur pourrait photographier un objet afin de le faire analyser automatiquement par une IA ou lancer une recherche visuelle directement depuis l’appareil photo., aujourd’hui limité au bouton Camera Control des derniers iPhone. Ainsi, Apple chercherait surtout à habituer les utilisateurs à l’IA visuelle avant l’arrivée des futurs AirPods équipés de capteurs IR, et des lunettes connectées.L’app Camera intégrerait ainsi un nouveau panneau. Celui-ci permettrait de modifier les raccourcis visibles directement dans l’interface.Les utilisateurs pourraient par exemple: les réglages de profondeur, le minuteur, le mode Nuit, ou certains contrôles photo plus professionnels. L’objectif serait clairement de séduire davantage les photographes expérimentés qui réclament depuis longtemps une interface plus personnalisable sur iPhone.Après les déboires d'iOS 26,. Reframe permettrait de modifier automatiquement le cadrage ou la perspective d’une image après la prise de vue. Extend irait encore plus loin en générant artificiellement des parties manquantes d’une photo grâce à l’IA.Par exemple, l’outil pourrait compléter automatiquement une façade coupée, un ciel manquant, ou certains éléments absents du cadre original. Cette approche n'est pas sans rappeller fortement les outils déjà proposés chez Google, Adobe, ou encore Samsung.La firme californienne travaillerait également sur. L’utilisateur pourrait demander de recadrer une image, modifier les couleurs, ou ajuster certains éléments simplement en langage naturel. Cette fonction pourrait toutefois ne pas être prête pour la première version d’iOS 27. Bref on espère que ces outils de retouche seront vraiment performants, notamment par rapport à ce que la concurrence (notamment Samsung) est dores et déjà capable de faire.Au lieu de construire manuellement des automatisations étape par étape, l’utilisateur pourrait simplement décrire ce qu’il souhaite faire. Par exemple lancer automatiquement une playlist, puis envoyer son heure d’arrivée à un proche lorsqu’il quitte le travail. L’IA construirait ensuite automatiquement le workflow correspondant.L’assistant ne serait plus uniquement intégré au système comme aujourd’hui, mais fonctionnerait davantage comme un chatbot moderne avec une interface dédiée permettant de maintenir des conversations continues. L’application adopterait une, avec un mode sombre très marqué, des animations lumineuses inspirées d’Apple Intelligence et des échanges beaucoup plus naturels entre l’utilisateur et l’IA.A priori, l’assistant utiliserait désormais une animation en forme de pilule directement dans la Dynamic Island, accompagnée d’. Lorsqu’une requête est lancée, un indicateur “searching” apparaîtrait pendant l’analyse, tandis que les réponses seraient affichées dans un panneau translucide. Apple testerait également une véritable interface conversationnelle proche des chatbots modernes, avec des échanges continus directement intégrés au système.Selon Bloomberg,Apple préparerait également des fonds d’écran générés par IA, un correcteur grammatical système, ainsi qu’une nouvelle version d’Image Playground offrant des images générées de meilleure qualité.Avec iOS 27,après plusieurs mois de critiques autour du retard de Siri et d’Apple Intelligence face à ChatGPT, Gemini, ou Claude. La firme cherche désormais à intégrer l’IA beaucoup plus profondément dans les usages quotidiens de l’iPhone plutôt que proposer uniquement un assistant conversationnel classique.