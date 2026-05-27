Apple tease : Siri plus sombre et plus intelligent avec iOS 27 ?

Enfin un Siri “nouvelle génération”

Une interface inspirée de ChatGPT

Les visuels de la WWDC cacheraient déjà le nouveau design

Apple aurait finalement choisi Gemini

Une recherche système entièrement repensée

Search or Ask

Le vrai lancement d’Apple Intelligence ?

Qu’en penser ?



Apple semble enfin avoir compris que Siri ne pouvait plus rester un simple assistant vocal basique face aux nouveaux usages IA. Le défi sera maintenant immense : réussir à transformer Siri en véritable assistant intelligent… sans perdre l’ADN Apple autour de la simplicité, de la confidentialité, et de l’intégration système. Car aujourd’hui, Apple ne joue plus seulement contre Google ou Samsung. La firme entre désormais directement dans la bataille mondiale des IA génératives.

Depuis plusieurs mois, Apple laisse entendre qu’Et Siri devrait devenir l’un des principaux symboles de cette transformation.Selon, Apple développe désormais. Apple abandonnerait progressivement l’ancien modèle d’assistant vocal très limité pour rapprocher Siri des IA conversationnelles modernes.Le nouveau Siri ressemblerait davantage à. L’interface actuellement testée par Apple adopterait un thème entièrement sombre, des animations lumineuses inspirées des couleurs Apple Intelligence, et une présentation proche des applications de chat.Lorsqu’un utilisateur activera Siri, une animation en forme de pilule apparaîtra dans la Dynamic Island, uns’affichera, puis les réponses apparaîtront dans un panneau translucide. En glissant vers le bas, l’utilisateur pourrait ensuite continuer la conversation avec Siri dans une interface persistante.Selon Mark Gurman,. Les couleurs utilisées sur le site officiel de la WWDC 2026 — noir, violet, bleu profond, rose et orange — correspondraient directement aux futures animations de Siri dans iOS 27.Le style semble beaucoup plus sobre et premium que les effets multicolores actuels de Siri. Apple miserait sur une esthétique plus moderne — plus IA — et beaucoup plus proche des interfaces utilisées par OpenAI ou Google Gemini.L’information probablement la plus importante concerne toutefois la technologie utilisée sous le capot. Toujours selon, Cupertino aurait décidé d’pour alimenter une grande partie des nouvelles capacités de Siri.Les modèles développés en interne n’auraient tout simplement pas atteint le niveau attendu. C’est un énorme aveu, unpour certains, pour la firme, qui, pendant des années, a tenté de développer ses propres modèles IA afin de garder un contrôle total sur Siri et la confidentialité.Mais face à l’avance prise par ChatGPT, Gemini, Claude, ou encore Anthropic,Apple préparerait également une nouvelle interface de recherche globale accessible directement depuis le haut de l’écran. Cette interface permettrait de lancer une recherche classique, ou de poser directement une question à Siri. Le tout dans une barre unique. Apple cherche ici à fusionner la recherche système, avec l'assistant vocal, et IA conversationnelle.Jusqu’ici, Apple Intelligence restait relativement limité par rapport à la concurrence. Mais, avec Siri au cœur de cette nouvelle expérience.. Pendant qu'OpenAI, Google, Anthropic, et Microsoft accélèrent depuis plus de deux ans, Apple tente encore de reconstruire Siri quasiment depuis zéro.Apple présentera officiellement iOS 27 lors de la. Et vu les nombreuses fuites actuelles, cette conférence pourrait devenir l’une des plus importantes pour l’avenir logiciel de l’iPhone depuis des années.