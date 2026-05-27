Apple tease : Siri plus sombre et plus intelligent avec iOS 27 ?
Par Laurence - Publié le
Apple s’apprête visiblement à transformer profondément Siri avec iOS 27. Selon de nouvelles informations de Mark Gurman, la firme travaille actuellement sur une interface entièrement repensée, davantage inspirée des chatbots modernes comme ChatGPT.
Depuis plusieurs mois, Apple laisse entendre qu’iOS 27 marquera le vrai départ d’Apple Intelligence. Et Siri devrait devenir l’un des principaux symboles de cette transformation.
Selon Bloomberg, Apple développe désormais une application Siri dédiée, une intégration poussée avec la Dynamic Island, une nouvelle interface sombre, et surtout de véritables conversations continues façon chatbot. Apple abandonnerait progressivement l’ancien modèle d’assistant vocal très limité pour rapprocher Siri des IA conversationnelles modernes.
Le nouveau Siri ressemblerait davantage à une application de messagerie IA, avec un look d'assistant conversationnel permanent. L’interface actuellement testée par Apple adopterait un thème entièrement sombre, des animations lumineuses inspirées des couleurs Apple Intelligence, et une présentation proche des applications de chat.
Lorsqu’un utilisateur activera Siri, une animation en forme de pilule apparaîtra dans la Dynamic Island, un indicateur de recherche lumineux s’affichera, puis les réponses apparaîtront dans un panneau translucide. En glissant vers le bas, l’utilisateur pourrait ensuite continuer la conversation avec Siri dans une interface persistante.
Selon Mark Gurman, Apple aurait déjà commencé à teaser discrètement cette nouvelle identité visuelle. Les couleurs utilisées sur le site officiel de la WWDC 2026 — noir, violet, bleu profond, rose et orange — correspondraient directement aux futures animations de Siri dans iOS 27.
Le style semble beaucoup plus sobre et premium que les effets multicolores actuels de Siri. Apple miserait sur une esthétique plus moderne — plus IA — et beaucoup plus proche des interfaces utilisées par OpenAI ou Google Gemini.
L’information probablement la plus importante concerne toutefois la technologie utilisée sous le capot. Toujours selon Bloomberg, Cupertino aurait décidé d’utiliser les modèles IA de Google Gemini pour alimenter une grande partie des nouvelles capacités de Siri.
Les modèles développés en interne n’auraient tout simplement pas atteint le niveau attendu. C’est un énorme aveu, un constat d'échec pour certains, pour la firme, qui, pendant des années, a tenté de développer ses propres modèles IA afin de garder un contrôle total sur Siri et la confidentialité.
Mais face à l’avance prise par ChatGPT, Gemini, Claude, ou encore Anthropic, elle n'aurait eu d'autres choix que d'opter pour une approche hybride.
Apple préparerait également une nouvelle interface de recherche globale accessible directement depuis le haut de l’écran. Cette interface permettrait de lancer une recherche classique, ou de poser directement une question à Siri. Le tout dans une barre unique
Jusqu’ici, Apple Intelligence restait relativement limité par rapport à la concurrence. Mais iOS 27 pourrait enfin représenter le véritable basculement stratégique d’Apple dans l’IA générative, avec Siri au cœur de cette nouvelle expérience.
Le problème, c’est qu’Apple arrive tard. Très tard même. Pendant qu'OpenAI, Google, Anthropic, et Microsoft accélèrent depuis plus de deux ans, Apple tente encore de reconstruire Siri quasiment depuis zéro.
Apple présentera officiellement iOS 27 lors de la keynote d’ouverture de la WWDC le 8 juin prochain. Et vu les nombreuses fuites actuelles, cette conférence pourrait devenir l’une des plus importantes pour l’avenir logiciel de l’iPhone depuis des années.
Apple semble enfin avoir compris que Siri ne pouvait plus rester un simple assistant vocal basique face aux nouveaux usages IA. Le défi sera maintenant immense : réussir à transformer Siri en véritable assistant intelligent… sans perdre l’ADN Apple autour de la simplicité, de la confidentialité, et de l’intégration système. Car aujourd’hui, Apple ne joue plus seulement contre Google ou Samsung. La firme entre désormais directement dans la bataille mondiale des IA génératives.
Enfin un Siri “nouvelle génération”
Depuis plusieurs mois, Apple laisse entendre qu’iOS 27 marquera le vrai départ d’Apple Intelligence. Et Siri devrait devenir l’un des principaux symboles de cette transformation.
Selon Bloomberg, Apple développe désormais une application Siri dédiée, une intégration poussée avec la Dynamic Island, une nouvelle interface sombre, et surtout de véritables conversations continues façon chatbot. Apple abandonnerait progressivement l’ancien modèle d’assistant vocal très limité pour rapprocher Siri des IA conversationnelles modernes.
Une interface inspirée de ChatGPT
Le nouveau Siri ressemblerait davantage à une application de messagerie IA, avec un look d'assistant conversationnel permanent. L’interface actuellement testée par Apple adopterait un thème entièrement sombre, des animations lumineuses inspirées des couleurs Apple Intelligence, et une présentation proche des applications de chat.
Lorsqu’un utilisateur activera Siri, une animation en forme de pilule apparaîtra dans la Dynamic Island, un indicateur de recherche lumineux s’affichera, puis les réponses apparaîtront dans un panneau translucide. En glissant vers le bas, l’utilisateur pourrait ensuite continuer la conversation avec Siri dans une interface persistante.
Les visuels de la WWDC cacheraient déjà le nouveau design
Selon Mark Gurman, Apple aurait déjà commencé à teaser discrètement cette nouvelle identité visuelle. Les couleurs utilisées sur le site officiel de la WWDC 2026 — noir, violet, bleu profond, rose et orange — correspondraient directement aux futures animations de Siri dans iOS 27.
Le style semble beaucoup plus sobre et premium que les effets multicolores actuels de Siri. Apple miserait sur une esthétique plus moderne — plus IA — et beaucoup plus proche des interfaces utilisées par OpenAI ou Google Gemini.
Apple aurait finalement choisi Gemini
L’information probablement la plus importante concerne toutefois la technologie utilisée sous le capot. Toujours selon Bloomberg, Cupertino aurait décidé d’utiliser les modèles IA de Google Gemini pour alimenter une grande partie des nouvelles capacités de Siri.
Les modèles développés en interne n’auraient tout simplement pas atteint le niveau attendu. C’est un énorme aveu, un constat d'échec pour certains, pour la firme, qui, pendant des années, a tenté de développer ses propres modèles IA afin de garder un contrôle total sur Siri et la confidentialité.
Mais face à l’avance prise par ChatGPT, Gemini, Claude, ou encore Anthropic, elle n'aurait eu d'autres choix que d'opter pour une approche hybride.
Une recherche système entièrement repensée
Apple préparerait également une nouvelle interface de recherche globale accessible directement depuis le haut de l’écran. Cette interface permettrait de lancer une recherche classique, ou de poser directement une question à Siri. Le tout dans une barre unique
Search or Ask. Apple cherche ici à fusionner la recherche système, avec l'assistant vocal, et IA conversationnelle.
Le vrai lancement d’Apple Intelligence ?
Jusqu’ici, Apple Intelligence restait relativement limité par rapport à la concurrence. Mais iOS 27 pourrait enfin représenter le véritable basculement stratégique d’Apple dans l’IA générative, avec Siri au cœur de cette nouvelle expérience.
Le problème, c’est qu’Apple arrive tard. Très tard même. Pendant qu'OpenAI, Google, Anthropic, et Microsoft accélèrent depuis plus de deux ans, Apple tente encore de reconstruire Siri quasiment depuis zéro.
Apple présentera officiellement iOS 27 lors de la keynote d’ouverture de la WWDC le 8 juin prochain. Et vu les nombreuses fuites actuelles, cette conférence pourrait devenir l’une des plus importantes pour l’avenir logiciel de l’iPhone depuis des années.
Qu’en penser ?
Apple semble enfin avoir compris que Siri ne pouvait plus rester un simple assistant vocal basique face aux nouveaux usages IA. Le défi sera maintenant immense : réussir à transformer Siri en véritable assistant intelligent… sans perdre l’ADN Apple autour de la simplicité, de la confidentialité, et de l’intégration système. Car aujourd’hui, Apple ne joue plus seulement contre Google ou Samsung. La firme entre désormais directement dans la bataille mondiale des IA génératives.