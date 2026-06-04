iPhone 18 Pro Max : une prise de poids à envisager, mais c'est pour la bonne cause

Qu’en penser ?



L’absence de changement d’épaisseur ne signifie pas forcément que l’iPhone 18 Pro Max manquera de nouveautés. Apple semble poursuivre sa stratégie actuelle : améliorer progressivement l’autonomie, la photographie et les performances tout en conservant un design désormais bien installé.



La véritable vedette de la rentrée pourrait d’ailleurs être l’iPhone Ultra pliant, qui monopolise de plus en plus les rumeurs. Reste à savoir si les utilisateurs du Pro Max accepteront une génération relativement conservatrice alors que Samsung, Huawei et d’autres constructeurs multiplient les innovations sur le marché premium.