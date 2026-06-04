iPhone 18 Pro Max : une prise de poids à envisager, mais c'est pour la bonne cause
Par Laurence - Publié le
Pas de summer body pour l'iPhone 18 Pro ! À trois mois de la présentation attendue de l’iPhone 18 et comme chaque année, les fuites en provenance de la chaine de production se multiplient. Selon le leaker Ice Universe, l’iPhone 18 Pro Max conserverait exactement la même épaisseur que son prédécesseur, malgré plusieurs évolutions matérielles attendues.
D’après les dernières informations publiées sur Weibo, l’iPhone 18 Pro Max mesurerait toujours 8,75 mm d’épaisseur, soit exactement comme l’actuel iPhone 17 Pro Max. Cette précision surprend quelque peu. En mars dernier, le même Ice Universe affirmait pourtant que le futur modèle serait légèrement plus épais afin d’accueillir plusieurs améliorations matérielles.
Si l’épaisseur resterait inchangée, le poids évoluerait quelque peu. Plusieurs sources chinoises évoquent depuis plusieurs mois un iPhone 18 Pro Max plus massif que son prédécesseur.
Le leaker Instant Digital affirmait notamment l’an dernier que le poids pourrait dépasser les 240 grammes, ce qui en ferait le smartphone le plus lourd proposé par Apple depuis l’iPhone 14 Pro Max. Un détail qui ne plaira probablement pas à tous les utilisateurs, alors que certains reprochent déjà aux modèles Pro Max leur encombrement au quotidien.
L’une des explications possibles réside dans la batterie. Selon Digital Chat Station, l’iPhone 18 Pro Max pourrait embarquer une batterie, dont la capacité serait comprise entre 5 100 et 5 200 mAh, contre environ 5 088 mAh sur l’iPhone 17 Pro Max eSIM.
L’augmentation reste modeste sur le papier, mais elle pourrait néanmoins contribuer à améliorer encore l’autonomie, un des points faibles de l'iPhone. Pour parvenir à intégrer cette batterie plus importante sans modifier l’épaisseur de l’appareil, Apple aurait probablement retravaillé l’organisation interne de certains composants ou poursuivi la miniaturisation de plusieurs éléments.
À ce stade, Apple ne devrait pas modifier les dimensions générales du smartphone. L’écran conserverait une diagonale de 6,9 pouces, tandis que le design général resterait très proche de celui des modèles actuels.
Les principales nouveautés devraient se concentrer sur l’équipement technique. Parmi les évolutions régulièrement évoquées figurent une Dynamic Island légèrement réduite, un nouveau modem C2 conçu par Apple, un système Camera Control simplifié ainsi qu’un capteur photo principal bénéficiant d’une ouverture variable.
Ice Universe avance également une autre explication à cette relative stabilité du design. Selon lui, une grande partie des ressources d’ingénierie d’Apple serait actuellement mobilisée sur l’iPhone Ultra, le premier smartphone pliant de la marque attendu lui aussi en septembre.
Si cette hypothèse se confirme, l’iPhone 18 Pro Max pourrait représenter une évolution plus discrète que prévu, Apple réservant ses plus grandes innovations matérielles à ce nouveau segment. Ou à une autre génération, celle de l'année prochaine pour les 20 ans de l'iPhone.
L’absence de changement d’épaisseur ne signifie pas forcément que l’iPhone 18 Pro Max manquera de nouveautés. Apple semble poursuivre sa stratégie actuelle : améliorer progressivement l’autonomie, la photographie et les performances tout en conservant un design désormais bien installé.
La véritable vedette de la rentrée pourrait d’ailleurs être l’iPhone Ultra pliant, qui monopolise de plus en plus les rumeurs. Reste à savoir si les utilisateurs du Pro Max accepteront une génération relativement conservatrice alors que Samsung, Huawei et d’autres constructeurs multiplient les innovations sur le marché premium.
Des mensurations identiques mais une prise de poids !
D’après les dernières informations publiées sur Weibo, l’iPhone 18 Pro Max mesurerait toujours 8,75 mm d’épaisseur, soit exactement comme l’actuel iPhone 17 Pro Max. Cette précision surprend quelque peu. En mars dernier, le même Ice Universe affirmait pourtant que le futur modèle serait légèrement plus épais afin d’accueillir plusieurs améliorations matérielles.
Si l’épaisseur resterait inchangée, le poids évoluerait quelque peu. Plusieurs sources chinoises évoquent depuis plusieurs mois un iPhone 18 Pro Max plus massif que son prédécesseur.
Le leaker Instant Digital affirmait notamment l’an dernier que le poids pourrait dépasser les 240 grammes, ce qui en ferait le smartphone le plus lourd proposé par Apple depuis l’iPhone 14 Pro Max. Un détail qui ne plaira probablement pas à tous les utilisateurs, alors que certains reprochent déjà aux modèles Pro Max leur encombrement au quotidien.
Oui mais une batterie plus généreuse
L’une des explications possibles réside dans la batterie. Selon Digital Chat Station, l’iPhone 18 Pro Max pourrait embarquer une batterie, dont la capacité serait comprise entre 5 100 et 5 200 mAh, contre environ 5 088 mAh sur l’iPhone 17 Pro Max eSIM.
L’augmentation reste modeste sur le papier, mais elle pourrait néanmoins contribuer à améliorer encore l’autonomie, un des points faibles de l'iPhone. Pour parvenir à intégrer cette batterie plus importante sans modifier l’épaisseur de l’appareil, Apple aurait probablement retravaillé l’organisation interne de certains composants ou poursuivi la miniaturisation de plusieurs éléments.
Peu de changements visibles à l’extérieur
À ce stade, Apple ne devrait pas modifier les dimensions générales du smartphone. L’écran conserverait une diagonale de 6,9 pouces, tandis que le design général resterait très proche de celui des modèles actuels.
Les principales nouveautés devraient se concentrer sur l’équipement technique. Parmi les évolutions régulièrement évoquées figurent une Dynamic Island légèrement réduite, un nouveau modem C2 conçu par Apple, un système Camera Control simplifié ainsi qu’un capteur photo principal bénéficiant d’une ouverture variable.
Apple concentrée sur l’iPhone pliant ?
Ice Universe avance également une autre explication à cette relative stabilité du design. Selon lui, une grande partie des ressources d’ingénierie d’Apple serait actuellement mobilisée sur l’iPhone Ultra, le premier smartphone pliant de la marque attendu lui aussi en septembre.
Si cette hypothèse se confirme, l’iPhone 18 Pro Max pourrait représenter une évolution plus discrète que prévu, Apple réservant ses plus grandes innovations matérielles à ce nouveau segment. Ou à une autre génération, celle de l'année prochaine pour les 20 ans de l'iPhone.
Qu’en penser ?
L’absence de changement d’épaisseur ne signifie pas forcément que l’iPhone 18 Pro Max manquera de nouveautés. Apple semble poursuivre sa stratégie actuelle : améliorer progressivement l’autonomie, la photographie et les performances tout en conservant un design désormais bien installé.
La véritable vedette de la rentrée pourrait d’ailleurs être l’iPhone Ultra pliant, qui monopolise de plus en plus les rumeurs. Reste à savoir si les utilisateurs du Pro Max accepteront une génération relativement conservatrice alors que Samsung, Huawei et d’autres constructeurs multiplient les innovations sur le marché premium.