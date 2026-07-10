L'iPhone 17 se vend trop bien, mais Apple freine la production !

Apple aurait ralenti la production

très sérieuse

La crise des composants continue de peser

Qu’en penser ?



Même si cette rumeur doit être prise avec prudence, elle s’inscrit dans un contexte déjà bien documenté. Les coûts des composants continuent de grimper, Apple augmente progressivement les prix de plusieurs produits et la pression sur les marges reste forte. Si la demande venait réellement à ralentir, la firme pourrait être contrainte d’ajuster plus finement sa production. Il reste désormais à voir si ces difficultés auront un impact sur les prix des prochains iPhone… ou si Apple parviendra, une nouvelle fois, à absorber une partie de la hausse des coûts.

Pour le leaker chinois, qui a ses petits papiers au sein de la chaîne d’approvisionnement d’Apple, plusieurs lignes d’assemblage dédiées à l’iPhone 17 auraient vu leurs objectifs de p. Cette réduction initialement estimée à 15 % aurait même étéLe leaker affirme également qu’. Ces informations restent toutefoisen l'état et rien ne permet notamment de savoir si ces ajustements concernent toute la production de l’iPhone 17 ou seulement certaines lignes d’assemblage.Toutefois. L’explosion de la demande en mémoire et en stockage, largement alimentée par les infrastructures dédiées à l’intelligence artificielle, a entraîné une hausse spectaculaire des coûts de production.Apple n’y échappant pas, Tim Cook avait d’ailleurs qualifié les récentes augmentations tarifaires sur plusieurs gammes de Mac et d’iPad d’, conséquence directe de cette inflation. Pour le moment, les iPhone ont été épargnés. Mais plusieurs analystes s’attendent à ce que la présentation des iPhone 18, prévue en septembre, s’accompagne d’uneCette rumeur intervient alors que la firme préparerait. Selon plusieurs informations concordantes, les iPhone 18 Pro, l’iPhone Ultra pliable et les modèles haut de gamme seraient lancés dès septembre, tandis que les iPhone 18, iPhone 18e et iPhone Air 2 arriveraient seulement au printemps 2027. Cette nouvelle stratégie permettrait à Cupertino de mieux répartir sa production sur l’année, et detout en répondant plus efficacement aux contraintes de sa chaîne d’approvisionnement.