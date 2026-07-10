L'iPhone 17 se vend trop bien, mais Apple freine la production !
Par Laurence - Publié le
Après avoir augmenté les prix de nombreux Mac et iPad en raison de la flambée du coût des composants, Apple pourrait désormais revoir ses ambitions pour l’iPhone. Selon une nouvelle rumeur venue de Chine, la firme aurait revu à la baisse ses prévisions de vente pour l’iPhone 17, tout en réduisant le rythme de production de certains modèles. Une décision qui illustrerait les difficultés actuelles du marché des smartphones, toujours confronté à une hausse des coûts des mémoires et des composants.
Pour le leaker chinois Fixed Focus Digital, qui a ses petits papiers au sein de la chaîne d’approvisionnement d’Apple, plusieurs lignes d’assemblage dédiées à l’iPhone 17 auraient vu leurs objectifs de production fortement revus à la baisse cette semaine. Cette réduction initialement estimée à 15 % aurait même été portée à près d’un tiers de certaines capacités de production.
Le leaker affirme également qu’Apple aurait lancé une analyse interne jugée
Toutefois l’ensemble de l’industrie électronique subit une forte hausse du prix des composants. L’explosion de la demande en mémoire et en stockage, largement alimentée par les infrastructures dédiées à l’intelligence artificielle, a entraîné une hausse spectaculaire des coûts de production.
Apple n’y échappant pas, Tim Cook avait d’ailleurs qualifié les récentes augmentations tarifaires sur plusieurs gammes de Mac et d’iPad d’inévitables, conséquence directe de cette inflation. Pour le moment, les iPhone ont été épargnés. Mais plusieurs analystes s’attendent à ce que la présentation des iPhone 18, prévue en septembre, s’accompagne d’une hausse des prix de toute la gamme.
Cette rumeur intervient alors que la firme préparerait une profonde évolution de son calendrier de lancement. Selon plusieurs informations concordantes, les iPhone 18 Pro, l’iPhone Ultra pliable et les modèles haut de gamme seraient lancés dès septembre, tandis que les iPhone 18, iPhone 18e et iPhone Air 2 arriveraient seulement au printemps 2027. Cette nouvelle stratégie permettrait à Cupertino de mieux répartir sa production sur l’année, et de lisser ses coûts tout en répondant plus efficacement aux contraintes de sa chaîne d’approvisionnement.
Même si cette rumeur doit être prise avec prudence, elle s’inscrit dans un contexte déjà bien documenté. Les coûts des composants continuent de grimper, Apple augmente progressivement les prix de plusieurs produits et la pression sur les marges reste forte. Si la demande venait réellement à ralentir, la firme pourrait être contrainte d’ajuster plus finement sa production. Il reste désormais à voir si ces difficultés auront un impact sur les prix des prochains iPhone… ou si Apple parviendra, une nouvelle fois, à absorber une partie de la hausse des coûts.
Apple aurait ralenti la production
Pour le leaker chinois Fixed Focus Digital, qui a ses petits papiers au sein de la chaîne d’approvisionnement d’Apple, plusieurs lignes d’assemblage dédiées à l’iPhone 17 auraient vu leurs objectifs de production fortement revus à la baisse cette semaine. Cette réduction initialement estimée à 15 % aurait même été portée à près d’un tiers de certaines capacités de production.
Le leaker affirme également qu’Apple aurait lancé une analyse interne jugée
très sérieuseafin d’évaluer l’impact de la hausse des coûts de fabrication sur la demande. Ces informations restent toutefois impossibles à vérifier en l'état et rien ne permet notamment de savoir si ces ajustements concernent toute la production de l’iPhone 17 ou seulement certaines lignes d’assemblage.
La crise des composants continue de peser
Toutefois l’ensemble de l’industrie électronique subit une forte hausse du prix des composants. L’explosion de la demande en mémoire et en stockage, largement alimentée par les infrastructures dédiées à l’intelligence artificielle, a entraîné une hausse spectaculaire des coûts de production.
Apple n’y échappant pas, Tim Cook avait d’ailleurs qualifié les récentes augmentations tarifaires sur plusieurs gammes de Mac et d’iPad d’inévitables, conséquence directe de cette inflation. Pour le moment, les iPhone ont été épargnés. Mais plusieurs analystes s’attendent à ce que la présentation des iPhone 18, prévue en septembre, s’accompagne d’une hausse des prix de toute la gamme.
Cette rumeur intervient alors que la firme préparerait une profonde évolution de son calendrier de lancement. Selon plusieurs informations concordantes, les iPhone 18 Pro, l’iPhone Ultra pliable et les modèles haut de gamme seraient lancés dès septembre, tandis que les iPhone 18, iPhone 18e et iPhone Air 2 arriveraient seulement au printemps 2027. Cette nouvelle stratégie permettrait à Cupertino de mieux répartir sa production sur l’année, et de lisser ses coûts tout en répondant plus efficacement aux contraintes de sa chaîne d’approvisionnement.
Qu’en penser ?
Même si cette rumeur doit être prise avec prudence, elle s’inscrit dans un contexte déjà bien documenté. Les coûts des composants continuent de grimper, Apple augmente progressivement les prix de plusieurs produits et la pression sur les marges reste forte. Si la demande venait réellement à ralentir, la firme pourrait être contrainte d’ajuster plus finement sa production. Il reste désormais à voir si ces difficultés auront un impact sur les prix des prochains iPhone… ou si Apple parviendra, une nouvelle fois, à absorber une partie de la hausse des coûts.