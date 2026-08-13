iPhone 18 Pro : Apple négocie fortement le prix des écrans pour limiter la hausse des coûts

Qu’en penser ?



Cette baisse spectaculaire du prix des écrans ne signifie malheureusement pas que l’iPhone 18 Pro coûtera moins cher. Elle montre plutôt l’ampleur des ajustements auxquels Apple doit procéder pour absorber la crise actuelle de la mémoire.



La véritable question concerne désormais la part de ce surcoût que Cupertino acceptera de prendre sur ses marges et celle qui sera répercutée sur ses clients. La réponse devrait arriver rapidement : les iPhone 18 Pro, 18 Pro Max et le premier iPhone pliable sont attendus en septembre.