iPhone 18 Pro : Apple négocie fortement le prix des écrans pour limiter la hausse des coûts
Par Laurence - Publié le
Face à l’explosion du prix de la mémoire, Apple chercherait des économies ailleurs. Selon des informations provenant de la chaîne d’approvisionnement sud-coréenne, la firme aurait obtenu une baisse importante du prix des écrans OLED des futurs iPhone 18 Pro. Une négociation qui devrait permettre d’absorber une partie du surcoût de la RAM, sans pour autant garantir des iPhone moins chers en septembre.
Selon le média sud-coréen DealSite, Apple serait parvenue à obtenir de Samsung Display et LG Display un tarif d’environ 68 dollars pour chaque écran OLED destiné à l’iPhone 18 Pro Max. La différence avec la génération actuelle serait considérable. Apple aurait payé entre 110 et 120 dollars pour chaque dalle de l’iPhone 17 Pro Max, soit une baisse approchant les 40 % dans l’hypothèse la plus favorable.
The Elec avait déjà rapporté le mois dernier qu’Apple négociait avec ses fournisseurs afin d’obtenir une importante réduction du prix de certains composants. Ces nouvelles informations donnent désormais une idée de l’ampleur des économies recherchées.
Cette pression exercée sur Samsung et LG ne serait évidemment pas sans raison. Apple doit actuellement composer avec une hausse spectaculaire du prix de la mémoire, conséquence notamment de l’énorme demande provenant des centres de données dédiés à l’intelligence artificielle. Les fabricants privilégient les composants destinés à ces infrastructures, plus rentables, ce qui réduit les capacités disponibles pour les appareils électroniques grand public, smartphones comme ordinateurs.
La situation devient particulièrement problématique pour la Pomme. De précédentes estimations de TrendForce indiquaient que la mémoire pourrait représenter environ 34 % du coût des composants d’un iPhone Pro de 256 Go au troisième trimestre 2026, contre seulement 10 % environ un an auparavant. Obtenir des écrans moins chers permet donc à Cupertino de récupérer une partie de cette augmentation sur un autre poste particulièrement important.
Cela ne devrait toutefois pas suffire à maintenir les tarifs actuels. Plusieurs cabinets d’analyse anticipent toujours une hausse comprise entre 200 et 300 dollars aux États-Unis pour les prochains modèles Pro. Dans le scénario le plus défavorable, l’iPhone 18 Pro pourrait ainsi démarrer à 1 399 dollars, contre 1 499 dollars pour l’iPhone 18 Pro Max.
Ces estimations restent évidemment à prendre avec prudence. Cupertino n’a encore communiqué aucun prix et les négociations avec les différents fournisseurs peuvent justement permettre de limiter l’augmentation finale. La firme avait déjà augmenté en juin les tarifs de nombreux Mac, iPad et autres appareils, en évoquant notamment l’envolée du coût de la mémoire. L’iPhone avait jusqu’ici échappé à cette révision.
La stratégie apparaît finalement assez simple : si Apple ne peut pas contrôler le prix de la mémoire, elle tente de réduire celui des autres composants afin de contenir le coût total de fabrication. Une économie de plusieurs dizaines de dollars sur chaque écran devient rapidement considérable lorsqu’elle est multipliée par plusieurs millions d’iPhone.
Cette baisse spectaculaire du prix des écrans ne signifie malheureusement pas que l’iPhone 18 Pro coûtera moins cher. Elle montre plutôt l’ampleur des ajustements auxquels Apple doit procéder pour absorber la crise actuelle de la mémoire.
La véritable question concerne désormais la part de ce surcoût que Cupertino acceptera de prendre sur ses marges et celle qui sera répercutée sur ses clients. La réponse devrait arriver rapidement : les iPhone 18 Pro, 18 Pro Max et le premier iPhone pliable sont attendus en septembre.
DES ÉCRANS OLED BEAUCOUP MOINS CHERS
Selon le média sud-coréen DealSite, Apple serait parvenue à obtenir de Samsung Display et LG Display un tarif d’environ 68 dollars pour chaque écran OLED destiné à l’iPhone 18 Pro Max. La différence avec la génération actuelle serait considérable. Apple aurait payé entre 110 et 120 dollars pour chaque dalle de l’iPhone 17 Pro Max, soit une baisse approchant les 40 % dans l’hypothèse la plus favorable.
The Elec avait déjà rapporté le mois dernier qu’Apple négociait avec ses fournisseurs afin d’obtenir une importante réduction du prix de certains composants. Ces nouvelles informations donnent désormais une idée de l’ampleur des économies recherchées.
LA RAM FAIT EXPLOSER LES COÛTS
Cette pression exercée sur Samsung et LG ne serait évidemment pas sans raison. Apple doit actuellement composer avec une hausse spectaculaire du prix de la mémoire, conséquence notamment de l’énorme demande provenant des centres de données dédiés à l’intelligence artificielle. Les fabricants privilégient les composants destinés à ces infrastructures, plus rentables, ce qui réduit les capacités disponibles pour les appareils électroniques grand public, smartphones comme ordinateurs.
La situation devient particulièrement problématique pour la Pomme. De précédentes estimations de TrendForce indiquaient que la mémoire pourrait représenter environ 34 % du coût des composants d’un iPhone Pro de 256 Go au troisième trimestre 2026, contre seulement 10 % environ un an auparavant. Obtenir des écrans moins chers permet donc à Cupertino de récupérer une partie de cette augmentation sur un autre poste particulièrement important.
JUSQU’À 300 DOLLARS DE PLUS ?
Cela ne devrait toutefois pas suffire à maintenir les tarifs actuels. Plusieurs cabinets d’analyse anticipent toujours une hausse comprise entre 200 et 300 dollars aux États-Unis pour les prochains modèles Pro. Dans le scénario le plus défavorable, l’iPhone 18 Pro pourrait ainsi démarrer à 1 399 dollars, contre 1 499 dollars pour l’iPhone 18 Pro Max.
Ces estimations restent évidemment à prendre avec prudence. Cupertino n’a encore communiqué aucun prix et les négociations avec les différents fournisseurs peuvent justement permettre de limiter l’augmentation finale. La firme avait déjà augmenté en juin les tarifs de nombreux Mac, iPad et autres appareils, en évoquant notamment l’envolée du coût de la mémoire. L’iPhone avait jusqu’ici échappé à cette révision.
La stratégie apparaît finalement assez simple : si Apple ne peut pas contrôler le prix de la mémoire, elle tente de réduire celui des autres composants afin de contenir le coût total de fabrication. Une économie de plusieurs dizaines de dollars sur chaque écran devient rapidement considérable lorsqu’elle est multipliée par plusieurs millions d’iPhone.
Qu’en penser ?
Cette baisse spectaculaire du prix des écrans ne signifie malheureusement pas que l’iPhone 18 Pro coûtera moins cher. Elle montre plutôt l’ampleur des ajustements auxquels Apple doit procéder pour absorber la crise actuelle de la mémoire.
La véritable question concerne désormais la part de ce surcoût que Cupertino acceptera de prendre sur ses marges et celle qui sera répercutée sur ses clients. La réponse devrait arriver rapidement : les iPhone 18 Pro, 18 Pro Max et le premier iPhone pliable sont attendus en septembre.